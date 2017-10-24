Кого Месси и Роналду считают лучшими игроками мира?
- 24.10.2017, 21:35
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Звездные футболисты никогда не голосуют друг за друга.
«Трибуна» приводит несколько фактов о том, как Лео и Криштиану выбирали лучших игроков года:
– Месси и Роналду ни разу не голосовали друг за друга
– Роналду лишь однажды включил в тройку игрока из «Барселоны» (Хави)
– Месси ни разу не включил в тройку игрока из «Реала» (Ди Мария летом 2014-го как раз перешел в «Манчестер Юнайтед»)
– Роналду три раза выбирал игроков не из «Реала» (Фалькао, Хави и Снейдер, который уже год как ушел в «Интер»)
– Месси четыре раза выбирал игроков не из «Барселоны» (Агуэро – дважды, Ди Мария и Неймар, который летом 2017-го перешел в «ПСЖ»)
– Роналду ни разу не выбирал игроков из Португалии
– Месси четыре раза выбирал игроков из Аргентины (Агуэро – 2, Ди Мария и Маскерано)
– В 2010 году Месси не голосовал, потому что вся сборная Аргентины, включая тренера, не подала свои бюллетени
– В 2011 году Роналду не голосовал, потому что капитаном сборной Португалии был Нуну Гомеш (а в голосовании участвуют именно капитаны)
– В 2012 году Роналду не голосовал, потому что получил травму на тренировке сборной и уехал домой.