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Шойгу отчитался об освобождении территории Сирии в три раза большей площади страны

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  • 24.10.2017, 21:39
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Сергей Шойгу

Министр обороны РФ заявил об освобождении в Сирии территории в 500 тысяч квадратных километров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии была освобождена территория в 503 тысячи 223 квадратных километра, пишет «Медуза».

Площадь Сирии — около 185 тысяч квадратных километров, то есть примерно в 2,7 раза меньше территории, об освобождении которой рассказал министр обороны России.

Шойгу также утверждает, что за время российской операции были освобождены 998 населенных пунктов, уничтожены 948 тренировочных лагерей и полторы тысячи единиц военной техники террористов.

Под контролем «Исламского государства», по словам российского министра, осталось не более 5% территории Сирии.


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