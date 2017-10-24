Зима близко: Завтра в Беларуси – мокрый снег 24.10.2017, 22:19

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Непогода накроет 25 октября 2017 года западную часть страны.

По западу Беларуси в среду, 25 октября 2017 года, ожидается серьезное ухудшение погоды. Пройдут дождь и мокрый снег, передает БелТА сообщение Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивных загрязнений и мониторингу окружающей среды министерства природы Беларуси.

Еще ночью погода будет вполне сносной: преимущественно без сильных осадков. А вот днем по западной части Беларуси пройдут дожди, сопровождаемые мокрым снегом.

Усилится и ветер: юго-восточного направления 4-9 метров в секунду и дневными порывами до 14 метров в секунду. Ночью также будут первые заморозки: 1 – 7 градусов ниже нуля, днем теплее, но ненамного – от -1 до +4 градусов на термометре.

В юго-западных регионах республики будет чуть-чуть теплее: от 0 до +3 ночью, и плюсовые 5 – 7 в течение дня.

Пора готовится к холодам, особенно водителям. Завтра за рулем стоит быть особенно аккуратными.