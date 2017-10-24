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В Греции зажгли олимпийский огонь зимних Игр-2018

  • 24.10.2017, 22:41

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Торжественная церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, состоялась в Греции. Мероприятие прошло на развалинах храма богини Геры в Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес, передает ТАСС.

Фото: Reuters

На церемонии присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава оргкомитета Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом, мэр Древней Олимпии Ефтимиос Котзас, президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, президент Греции Прокопис Павлопулос. Первым слово взял Котзас. Также с речью выступили Ли Хи Бом, Бах и Капралос.

— Для меня большая честь находиться в Олимпии, — заявил Ли Хи Бом. — Сегодня знаменательный день в нашей истории: наша мечта принять Олимпийские игры станет реальностью. Мы станем второй азиатской страной, где пройдет зимняя Олимпиада (ранее в Японии трижды проходили зимние ОИ. — Прим.). Олимпийский огонь символизирует олимпийские ценности, которые особенно важны в наше время, и мы готовы принять мир в Пхенчхане и поделиться с вами гармонией и миром.

Фото: Reuters

— Мы собрались со всех концов мира, чтобы отдать должное уникальному дару, который древние греки дали человечеству, — сказал Бах. — Три тысячи лет назад на этой земле прошли первые Олимпийские игры. Олимпийские ценности родились здесь, в Олимпии. И сегодня олимпийские ценности — мир, уважение, понимание — как никогда важны в нашем хрупком мире.

— Олимпийские игры всегда были и остаются символом мира и надежды, они стоят выше всего, что разделяет нас. В нашем хрупком мире Олимпийские игры обладают силой, которая может объединить все человечество, несмотря на все различия между нами. Как говорил основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен, «олимпийское движение — паломничество к прошлому и акт веры в будущее». Игры в Пхенчхане покажут миру, что наши ценности, ценности единства всего человечества, сильнее любых обстоятельств, которые хотят разделить нас, — добавил глава МОК.

Фото: Reuters

Греческая актриса Катерина Леху, выступающая в роли «Верховной жрицы», произнесла молитву богам и зажгла огонь в факеле. Изначально зажжение должно было пройти с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца, но из-за погодных условий и отсутствия солнца для зажжения был использован запасной огонь.

Первым факелоносцем огня Олимпийских игр 2018 года, которым по традиции должен быть греческий спортсмен, стал участник Олимпиады 2014 года в Сочи лыжник Апостолос Ангелис.

Фото: Reuters

Эстафету у грека примет бывший южнокорейский футболист Пак Чи Сон, который в составе английского «Манчестер Юнайтед» четыре раза выигрывал чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов, а в составе сборной Южной Кореи занял четвертое место на чемпионате мира 2002 года и третье место на Кубке Азии в 2011 году.

Фото: Reuters

Эстафета олимпийского огня

В течение недели, до 31 октября, эстафета олимпийского огня традиционно пройдет по территории Греции. Символ Олимпийских игр преодолеет 2129 км и прибудет в афинский Акрополь 30 октября. За восемь дней в Греции огонь пронесут 505 факелоносцев, а в 20 муниципалитетах страны будет организовано 36 церемоний приветствия.

Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 31 октября в Афинах на стадионе «Панатинаикос», который является единственной в мире ареной, построенной из белого мрамора.

После этого олимпийский огонь преодолеет 8,5 тыс. км на восток и 1 ноября, за 100 дней до начала Игр, эстафета олимпийского огня стартует в Пхенчхане. 7500 факелоносцев пронесут огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам прежде чем доставить его 9 февраля на Олимпийский стадион. Маршрут эстафеты составит 2018 км.

Ритуал зажжения олимпийского огня уходит корнями в древнегреческие Олимпийские игры, являясь напоминанием знаменитой легенды о титане Прометее, который украл огонь у Зевса и подарил его людям.

Современная традиция возродилась в 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме, когда на главной арене Игр впервые заполыхал олимпийский огонь.

В 1936 году перед Олимпиадой в Берлине впервые в современной истории была проведена и эстафета олимпийского огня. На зимних Олимпиадах огонь впервые был зажжен на Играх-1936, а эстафета впервые была проведена перед Играми-1952.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.


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