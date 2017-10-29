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«За километров десять до Минска «Гольф» как бахнул!»

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  • 29.10.2017, 13:14
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Самые невероятные истории от белорусских водителей ко Дню автомобилиста.

День автомобилиста – хороший повод потравить веселые байки из водительской карьеры. Как кого тянули, куда заезжали, зачем вылетали – все это сегодня вспоминают читатели abw.by.

Валерий: "Вот эта осенняя тьма – она очень коварная"

История, которую я хочу рассказать, случилась несколько лет назад, но примерно в то же время года.

Осень, рано темнеет. Еду я на своем Peugeot 405 домой по обычной двухполоске, дорога не освещается. Разъезжаемся по встречной с машиной – естественно, свет фар немного ослепил. Вдруг вижу прямо перед собой, по ходу движения метрах в пяти, лошадь с телегой и две тетки на ней. Никаких светоотражающих элементов на них не было, вот и выскочили из темноты. Считай, прямо перед капотом.

Я сперва крутанул руль влево - увидел, что там кювет. Дернул вправо - машину занесло, перевернуло через голову и на 180 градусов. В общем, упал я в правый кювет на колеса. Тетки те давай нахлестывать лошадь - и след простыл.

Зато остановился какой-то проезжавший мимо мужик. Спросил, нужна ли помощь. А я вышел, потрогал руки-ноги – вроде целый, говорю, сейчас попробую завестись. Завелся.

Стал двигаться по кювету, пока он не сравнялся с уровнем проезжей части, и выехал на дорогу. Трясти меня начало, только когда домой приехал. Спасибо, Господь, уберег. Но вот эта осенняя тьма – она очень коварная. Хорошо бы, чтобы это каждый водитель помнил.

Екатерина: "Нельзя расставлять на людях штампы"

Было дело, купили мы несколько лет назад "бэушный", но бодрый "бюджетник". Поехали с детьми к морю, в Затоку. Тогда еще вопрос "чей Крым?" не стоял, поэтому в Затоке отдыхали и белорусы, и украинцы, и россияне. Но последние, по моим ощущениям, всегда в своем отдыхе уходили в отрыв. Кто громче всех поет про Валеру? Россияне. Кто уже с утра упивается пивом на пляже? Они же! Кто закапывает мусор в песок там же, где сидит? Не будем показывать пальцем.

В общем, подходит наш отдых к концу, деньги уже все почти потрачены. В день перед отъездом едем в Одессу отпраздновать мой день рождения. Отлично провели время, пора и возвращаться. Ехать затемно по украинским дорогам – это безумие.

В какой-то момент мы просто упали в одну большую яму, объехать которую из-за насыщенного потока просто не было возможности. И все. После это двигатель заглох и не заводился. Вот стоим мы на обочине: я с детьми четырех и шести лет, муж пытается остановить кого-нибудь. Страшно не то слово. В высокой траве мне мерещатся змеи, а машины по дороге носятся как угорелые.

И что вы думаете? На помощь пришли не земляки-белорусы и не местные украинцы. Остановились россияне из-под Орла. Достали свой трос (стыдно вспомнить, что мы поехали в такую даль без троса и не проверив даже наличие крюка, хотя он позже нашелся, в чехле на запаске!), прицепили его как-то за железную защиту. Дотянули автомобиль до ближайшей заправки, а меня с детьми подвезли к самому дому.

Конечно, наши спасители вряд ли увидят это мое письмо, но я все равно хочу сказать им большое спасибо – за доброту, за помощь и за урок о том, что нельзя расставлять на людях штампы.

P.S. Утром, кстати, мы выяснили, что сработала защита при ударе: нужно было нажать кнопку - и машина завелась бы.

Дмитрий: "За километров десять до Минска она ка-а-ак бахнула!"

На VW Golf 2 это все было. Возвращался с братом плюс две беременные жены – его и моя – из деревни в Минск в начале марта. Был сильный снегопад. Первое, что заметил, когда выехали за Слуцк на бетонку, – я чего-то ехал быстрее всех. Остановился где-то за 30 км до Минска, заодно посмотрел дорогу. Подхожу к бетонке, а там лед – и я 90 по нему пру. Бетонка ведь всегда блестит – и непонятно, чистая она или нет.

Но это ладно. Через пять километров после остановки услышал щелчки какие-то из моторного отсека, машина начала подергиваться. Я опять остановился. Открыл капот. Из-за того, что был сильный снегопад, а у "Гольфа" нет защиты двигателя, весь снег, летевший из-под колес, попадал на двигатель, таял и стекал на трамблер, который расположен на распредвале. Я открыл крышку, почистил, посушил – без толку. Поехал – щелчки продолжились. Машина была с ГБО второго поколения. Там когда возникает проблема с системой зажигания, вся смесь, которая подается через все гофры и коллектор, уже взрывоопасна. Подача газа на втором поколении сравнима с подачей бензина на двигателе с карбюратором. Она воспламеняется и бахает обратно. И за километров десять до Минска она ка-а-ак бахнула!

Я остановился. Стемнело уже. С обеих сторон поле. Помахали проезжавшим – никто не остановился. Но ехать-то надо. Покорежило гофру, заклинил воздухомер – даже нельзя тронуться, мотор только на холостых работает. Как исключить эту ерунду из цепочки?

Пришла такая мысль: гофру я отсоединил от воздухомера, снял шланг со смесителя, через который подается газ, и всунул шланг в гофру – такая старая система, по которой раньше ставили ГБО без смесителя. Нашел тряпки какие-то, заткнул гофру. Сел в машину, погазовал – едет! Проехал два километра – опять хлопнула. Открыл капот – тряпки куда-то смотались и шланг выбило. Куда его крепить? Достал шнурок из ботинка, взял шланг с гофрой, тряпку точно также привязал и потихоньку, хлопая каждые два километра и поправляя все, доехал до Минска.

Игорь: "На сверке "номеров" инспектор сказал, что мне повезло"

В 2008 году приобрел себе Honda Civic 1997 года выпуска. Это мой первый автомобиль. Покупкой был очень доволен, в авто все устраивало. Но спустя примерно полгода из ГАИ пришло письмо с просьбой явиться с документами на машину.

Мысли были разные. Что могло случиться? Потому не стал затягивать с этим делом и отправился к ним. А там мне сообщили довольно "веселую" новость: как оказалось, мой авто числился в угоне, разыскивался Интерполом в Италии. Более того, он уже как три года был в базе розыска, но каким-то чудом был оттуда удален и в этот промежуток времени я его купил. С обновлением базы автомобиль снова всплыл уже в моем владении.

Разрезали мне техпаспорт, вписали туда "разыскивается Интерполом" и отправили на экспертизу. На тот момент в семье родился ребенок, а потому не было ни желания, ни времени искать какие-то ответы, почему авто, находясь в розыске, исчезает из базы, а потом снова всплывает.

После прохождения всех сверок и экспертиз в ГАИ мне выдали новый техпаспорт с двумя печатями: "разыскивается Интерполом" и "без права снятия с учета":

- А что дальше?

- А дальше пока все. Катайся, но из Беларуси на этой машине лучше не выезжать.

Делать нечего. Появилась возможность построить квартиру, потому оставил все как есть. Один-два раза в год обращался в ГАИ, чтобы узнать, не снята ли машинка из розыска. Прочитал много форумов, статей и законов. И где-то вычитал, что если в течении десяти лет автомобилем не интересуются (не пытаются вернуть), то машину снимают из розыска и удаляют из базы. Появилась маленькая надежда, что Интерпол ответственно занимается подобными вопросами и внимательно следит за базой розыска.

В 2014 году при очередном обращении в ГАИ все с тем же вопросом мне дали ответ, что авто снято из розыска и я могу им распоряжаться по своему усмотрению. Новость была более чем просто приятной.

Вскоре я заменил техпаспорт на новый, он уже был без каких-либо печатей. На сверке "номеров" инспектор сказал, что мне повезло. Из розыска автомобили снимают очень редко. Еще два года я катался на своей Honda, а в 2016 снял ее с учета и продал.

Максим: "Может, прикалывается человек, настроение поднимает?"

Сломалась в Бресте машина. Товарищ сказал, что лучше тянуть ее до Минска, мол, брестская трасса, все хорошо будет. Не очень хотел, но другого выхода не было.

В итоге потянули. То быстро, то медленно – товарищу все неймется, не сидится на веревке. Кое-как доехали до Баранович. Друг отошел в туалет, а я пошел за кофе. Вернулся, вижу, он за руль садится. А он увидел меня со стаканчиком кофе и не подумал, что сразу сяду за руль. А я присаживаюсь в машину, думаю, чего стоять? Сяду да на ходу буду пить.

Сажусь, завожу машину и не замечаю, что он в это время уже вышел из того автомобиля, что на веревке. Включаю первую, трогаюсь. Думаю: "Класс, научились так трогаться – ни рывков, слаженно!"

Выезжаю на трассу. Еду не очень быстро, но и не медленно – как раз на горку разгон. Смотрю: машина сзади почему-то по обочине едет. Думаю, может прикалывается человек, настроение поднимает. Я беру правее – он уже слева! Беру левее, смотрю назад – а за рулем никого! Это было днем. Люди, наверное, думали, что чувак вообще крутой: один машину тянет на веревке.

Но автомобиль этот затормозить же не может. Раза три-четыре, наверное, в бампер мне ударил – и я сумел его остановить.

В это время товарищ выходит с чашкой кофе из кафе, а нет тандема. Вообще не понимает, что происходит. Потом уже рассказывал: "Нет, ну ладно он меня кинул. Но кого успел за руль найти?".

Пошел он от заправки ближе к трассе. Увидел, что я на горке стою. Ржали, наверное, минут 30. Машины оказались целые, "номером" о фаркоп побились только и все.


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