Не стало знаменитого рок-музыканта Тома Петти 3.10.2017, 7:59

В 2002 году группа Петти Heartbreakers вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.

Американский рок-музыкант Том Петти умер после остановки сердца. Об этом сообщил менеджер певца Тони Димитриадес. Тому Петти было 66 лет, пишет Reuters.

В понедельник Тома Петти нашли в бессознательном состоянии в его доме в Малибу в Калифорнии. У него остановилось сердце. Петти доставили в Медицинский центр Калифорнийского университета, но врачи не смогли его спасти.

«Мы с печалью сообщаем о безвременной смерти нашего отца, мужа, брата и друга Тома Петти», — сказал Димитриадес от имени семьи.

Как сообщил менеджер, Петти скончался в кругу семьи в 20.40 по местному врмени (06.40 по минскому 3 октября) в окружении семьи, его товарищей по группе и друзей.

Rocker Tom Petty dies after cardiac arrest: manager https://t.co/p5AERSTH3L — Reuters Top News (@Reuters) 3 октября 2017 г.

Ранее СМИ уже сообщили о смерти рок-музыканта, но позже добавили, что Петти находится в критическом состоянии, но «продолжат цепляться за жизнь».

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой Heartbreakers. Он выпустил несколько ставших всемирно известными хитов, в том числе «Free Fallin'», «Listen to Her Heart».

В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.

Петти играл и записывался вместе с нобелевским лауреатом Бобом Диланом, а также такими музыкантами, как Джефф Линн, Джордж Харрисон, Рой Орбисон. Он также однажды попробовал себя в кинематографе, сыграв камео в киноленте Кевина Костнера «Почтальон».