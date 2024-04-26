Одна из европейских стран согласилась поделиться ракетами для Patriot с Украиной 1 26.04.2024, 9:53

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В то же время саму батарею ПВО передавать отказались.

Испания согласилась передать Украине ракеты для систем Patriot на фоне давления со стороны НАТО и ЕС, которые требуют от европейских стран передать некоторые батареи ПВО Киеву.

Как пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники, решение приняли после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Всего эта страна располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из них расположена в городе Адана (Турция). Еще две - на базе морской пехоты (Валенсия), при чем одна из последних используется для обучения украинских и испанских солдат.

Министерство обороны Испании категорически отказывается поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки. Это было подтверждено во время войн в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, теперь испанцы считают, что их вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако в качестве компенсации правительство страны согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае, это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц.