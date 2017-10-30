В Минске поднимают цены на общественный транспорт 19 30.10.2017, 19:08

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Проездные подорожают на 12−13%.

В столице с 1 ноября вырастет цена на проезд в городском общественном транспорте. Так решил Мингорисполком.

Теперь разовый билетик на трамвай, троллейбус и автобус будет стоить 60 копеек, а на поездку в подземке — 65. За проезд в экспрессах придется отдать 75 копеек.

Если билет покупать у водителя, то стоить это будет 65 копеек. Напомним, транспортники предлагали поднять цену на билет при покупке на месте до 1 рубля. Мол, так делают во всем мире. Эту идею Минсктранс решил не поддерживать.

Проездные подорожают на 12−13%.

Напомним, в прошлый раз цена на проезд в городском общественном транспорте в столице росла в декабре прошлого года. Тогда билеты дорожали на 5 копеек.

Напомним, в этом месяце цена на проезд в городском общественном транспорте возросла на 5 копеек в регионах. Билет на обычные и скоростные маршруты подорожал до 50 копеек, а у водителя теперь он стоит 55 копеек. Билет на экспрессы подорожал до 60 копеек.

В ближайшие 5 лет правительство хочет, чтобы население полностью покрывало затрат на оказание услуг ЖКХ, эту планку собираются поднять и для транспорта. Это отмечено в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. По поводу тарифов на транспортные услуги: в следующем году в планах выйти на показатель «не менее 70%», который будут удерживать на таком уровне в 2019—2020 годах.