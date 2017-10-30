закрыть
30 октября 2017, понедельник, 21:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске поднимают цены на общественный транспорт

19
  • 30.10.2017, 19:08
  • 7,808

Проездные подорожают на 12−13%.

В столице с 1 ноября вырастет цена на проезд в городском общественном транспорте. Так решил Мингорисполком.

Теперь разовый билетик на трамвай, троллейбус и автобус будет стоить 60 копеек, а на поездку в подземке — 65. За проезд в экспрессах придется отдать 75 копеек.

Если билет покупать у водителя, то стоить это будет 65 копеек. Напомним, транспортники предлагали поднять цену на билет при покупке на месте до 1 рубля. Мол, так делают во всем мире. Эту идею Минсктранс решил не поддерживать.

Проездные подорожают на 12−13%.

Напомним, в прошлый раз цена на проезд в городском общественном транспорте в столице росла в декабре прошлого года. Тогда билеты дорожали на 5 копеек.

Напомним, в этом месяце цена на проезд в городском общественном транспорте возросла на 5 копеек в регионах. Билет на обычные и скоростные маршруты подорожал до 50 копеек, а у водителя теперь он стоит 55 копеек. Билет на экспрессы подорожал до 60 копеек.

В ближайшие 5 лет правительство хочет, чтобы население полностью покрывало затрат на оказание услуг ЖКХ, эту планку собираются поднять и для транспорта. Это отмечено в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. По поводу тарифов на транспортные услуги: в следующем году в планах выйти на показатель «не менее 70%», который будут удерживать на таком уровне в 2019—2020 годах.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии