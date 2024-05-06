Экс-сотрудник Пентагона: Франция тайно отправила своих военных в Украину 6.05.2024, 1:35

Группа насчитывает около 100 человек.

Бывший чиновник Пентагона, военный эксперт Стивен Брайен утверждает, что Франция тайно направила своих военных в Украину.

Об этом он заявил в своей статье для Asian Time.

Речь идет о военных Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка, которых, по утверждению Брайана, разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ. Эта группа насчитывает около 100 человек, которые занимаются артиллерией и наблюдением. Всего планируется прислать в Украину около 1 500 легионеров.

Брайан не пояснил, откуда ему стала известна эта информация. Но стоит отметить, что он в данном случае практически полностью повторяет аналогичные слухи о французах в Славянске, которые в начале апреля распространялись в российских военных телеграм-каналах.

Официально французского присутствия на Донбассе ни одна из сторон не подтверждала.