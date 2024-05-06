закрыть
6 мая 2024, понедельник, 2:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-сотрудник Пентагона: Франция тайно отправила своих военных в Украину

  • 6.05.2024, 1:35
Экс-сотрудник Пентагона: Франция тайно отправила своих военных в Украину

Группа насчитывает около 100 человек.

Бывший чиновник Пентагона, военный эксперт Стивен Брайен утверждает, что Франция тайно направила своих военных в Украину.

Об этом он заявил в своей статье для Asian Time.

Речь идет о военных Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка, которых, по утверждению Брайана, разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ. Эта группа насчитывает около 100 человек, которые занимаются артиллерией и наблюдением. Всего планируется прислать в Украину около 1 500 легионеров. 

Брайан не пояснил, откуда ему стала известна эта информация. Но стоит отметить, что он в данном случае практически полностью повторяет аналогичные слухи о французах в Славянске, которые в начале апреля распространялись в российских военных телеграм-каналах.

Официально французского присутствия на Донбассе ни одна из сторон не подтверждала. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс