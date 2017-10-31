NASA опубликовало аудиозаписи с загадочными звуками из космоса 1 31.10.2017, 10:18

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В необычный плейлист попало 22 «трека».

Американское космическое агентство NASA собрало к Хеллоуину самые пугающие аудио, записанные в космосе. На записях можно услышать молнию на Юпитере и прохождение космического аппарата через хвост кометы.

В плейлист попало 22 «трека». Они были записаны космическими аппаратами, способными фиксировать радиоизлучение, которое ученые после преобразовали в звуковые волны.

Среди записей — данные с космических аппаратов «Джуно», «Кассини» и «Вояджер», исследующих Солнечную систему, а также космического телескопа «Кеплер», который двигался вокруг Земли.