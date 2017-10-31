Стало известно, какие новые жесты появились в iPhone X 4 31.10.2017, 14:23

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Опубликован полный список заменителей кнопки Home.

iPhone X — первый смартфон Apple без какой-либо кнопки Home. Вместо этого в компании решили использовать жесты, и их достаточно много.

Это самый полный гайд по новым жестам iPhone X. Хватайте, добавляйте в заметки, будущие владельцы «десятки», пишет iphones.ru.

1. Пробуждение

Есть два способа активировать экран iPhone X:

— функция Tap to Wake: тапаете по выключенному экрану, и он загорается

— нажимаете кнопку Power и поднимаете устройство перед собой

2. Возвращение домой

Для того, чтобы вернуться на домашний экран, зажмите нижний бар на экране iPhone X. После этого проведите пальцем к верхней части экрана.

3. Переключение между приложениями

Поскольку Apple полностью отказалась от кнопки Home, вызывать список открытых приложений теперь нужно иначе.

Для этого зажмите нижний бар и проведите пальцем примерно до середины экрана. Не отпуская пальца, дождитесь появления выпадающих карточек приложений с левой стороны.

4. Пролистывание открытых программ

Теперь можно не свайпать по всему экрану для просмотра списка открытых приложений, достаточно использовать нижний бар. Просто зажмите его и листайте, как бы вы это делали на основном экране.

Другой жест позволяет очень быстро «скользить» между приложениями, используя большой палец. Нажмите и удерживайте левую или правую нижнюю часть дисплея (рядом с полосой жестов) и переместите большой палец слева направо или справа налево.

5. Доступ к Панели управления

Мы уже привыкли, что во всех моделях iPhone доступ к Панели управления осуществлялся свайпом из нижнего края вверх. В iPhone X для этого нужно провести пальцем вниз из правого верхнего угла дисплея.

6. Доступ к Центру уведомлений

Этот жест схож с тем, что используется для Панели управления. Только на этот раз пальцем нужно провести из левого верхнего угла.

7. Вызываем Siri

Для вызова голосового ассистента зажмите кнопку Power.

8. Доступ к Apple Pay

Для активации Apple Pay дважды нажмите на кнопку Power. Face ID сразу же считает ваше лицо, поэтому смотрите прямо на дисплей. Apple Pay готов к работе.

9. Делаем скриншот

Чтобы сделать скриншот, одновременно зажмите кнопки Power и «Громкость+».

10. Как выключить iPhone X

Тут есть два варианта:

1. Зажмите левые и правые кнопки на несколько секунд.

2. Перейдите в Настройки -> Основные -> Выключить.

11. Как сделать Hard Reset iPhone X

Тут техника аналогична iPhone 8. Поочередно быстро нажмите «Громкость+», «Громкость-» и зажмите клавишу Power.