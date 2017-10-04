Архитектор белорусской церкви в Лондоне выдвинут на мировую премию 4.10.2017, 21:59

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Церковь Святого Кирилла Туровского - первый деревянный храм Лондона с 1666 года.

Архитектор белорусской церкви в Лондоне Со Цзывай выдвинут на самую престижную мировую награду в области архитектуры среди молодых архитекторов. На премию претендуют еще 14 архитекторов со всего мира. Результат будет объявлен в ноябре на Всемирном фестивале архитектуры в Берлине.

«Это огромная честь, это высшая награда в мире для архитекторов до 45-ти лет. Я буду соревноваться с 14-ю лучшими архитекторами мира. Я надеюсь, что история про Беларусь сделает впечатление на жюри», - расказал «Свабодзе» Со Цзывай.

Архитектор деревянной униатской белорусского церкви в Лондоне Со Цзывай уже получил за свой проект награду Королевского института британских архитекторов, белорусская церковь попала в число лучших зданий Лондона за 2016 год, а также победила в номинации «Народный выбор» в архитектурном конкурсе New London Architecture.

Церковь Святого Кирилла Туровского построили около Белорусской католической миссии в Лондоне в 2016 году. Она стала первым деревянным храмом Лондона с 1666 года. Ради «ощущения белорусской архитектуры» Со Цзывай специально приезжал в Беларусь, чтобы увидеть аутентичные деревянные церкви.

Церковь также является храмом-памятником жертвам трагедии на Чернобыльской АЭС.

Премия для молодых архитекторов журнала Architectural Review «AR Emerging Architecture Awards» вручается 19-й год подряд. Она дает молодым архитекторам возможность продемонстрировать свой талант и получить признание в мире.