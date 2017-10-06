В Минске в районе корпуса БГЭУ нашли убитую девушку 1 6.10.2017, 15:44

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Девушка была 1996 года рождения.

В районе одного из корпусов экономического университета в Минске нашли тело девушки. Администрация учреждения просит студентов быть бдительными — такие объявления они увидели в стенах учреждения 6 октября.

Сообщается, что якобы в ночь с 5 на 6 октября произошло убийство девушки «на канале возле БГЭУ». Судя по всему, речь о корпусе № 4 на Партизанском проспекте, где рядом есть водоем. Снимок объявления студенты публикуют в соцсетях.

В Следственном комитете Беларуси подтвердили tut.by, что в Заводском районе Минска найдено тело девушки 1996 года рождения. По данному факту сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

«Поводов для опасений граждан за свою безопасность нет, — заверила официальный представитель СК Юлия Гончарова. — Сотрудниками милиции, а также следователями сейчас проводится активная работа по изобличению лиц, подозреваемых в совершении преступления. В этой связи на настоящий момент это исчерпывающая информация о случившемся».