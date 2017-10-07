Анатолий Байдачный: Меня хотели видеть в «Крумкачах» 7.10.2017, 17:43

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Анатолий Байдачный

Известный белорусский специалист рассказал, почему не возглавил «Крумкачы» в межсезонье.

- А не скучно сидеть без дела? Неужели и клубы не зовут на роль главного тренера?

- Лишь бы куда, вы поймите правильно, я работать не пойду. Ради чего гробить здоровье?

- В межсезонье очень много ходило слухов, что вы можете возглавить "Крумкачы".

- Ну что вы! Там хотели меня видеть, но... Это несерьезно. Не потому, что "Крумкачы" и Байдачный — разные полюса. Просто я предполагал, чем здесь все закончится. С годами вырабатывается предвидение, — цитирует Байдачного "СБ".