Украинские военные взяли под полный контроль Донецкий аэропорт 11 8.10.2017, 19:49

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Флаг Украины размещен в нескольких сотнях метров от терминала.

Украинские военные установили полный контроль над территорией Донецкого аэропорта и его взлетной полосой. Флаг Украины размещен всего в нескольких сотнях метров от терминала. Об этом рассказали украинские военные в сюжете ТСН, пишет liga.net.

"Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАПа, то есть окраина города Донецк", - сообщил военный с позывным Адвокат.

Сообщается, что военные знают, когда открывать огонь и куда стрелять, и даже с помощью оптического прицела изучили окрестности Куйбышевского района на случай, когда будет команда наступать.

"Они понимают, что уже не 2014 год и получают профессиональный ответ в случае, когда пытаются выполнять какие-то действия, окапываться или продвигаться вперед", - также рассказал военнослужащий.

В сюжете ТСН говорится, что украинский язык на этой стороне раздается повсюду - в командах, приказах и говоре. И это очень раздражает боевиков, которые стоят в нескольких сотнях метров от украинский позиций.

"Считаю, что уже осталось немного до нашей победы, иначе просто быть не может", - резюмировал Замполит.