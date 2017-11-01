Стало известно, какие приложения уже оптимизированы под iPhone X 1.11.2017, 10:09

1,350

Все получилось как в поговорке «сапожник без сапог».

За последние три года Apple не только расслабилась сама, но и неплохо расслабила разработчиков iOS-приложений и игр. До появления iPhone X существовало четыре размера экрана: 3,5, 4, 4,7 и 5,5 дюймов. Последние три года ситуация не менялась, пишет iphones.ru.

Выход iPhone X мало того, что требует адаптации приложений под диагональ экрана в 5,8 дюймов, так еще и необходимо учесть наличие характерного «горба», выделенного по сканер Face ID.

Apple уже полтора месяца напоминает разработчикам о необходимости адаптации приложений под новый формат дисплея iPhone X. А тем временем фирменное приложение Apple Store по-прежнему не оптимизировано.

Все как в истории — сапожник без сапог. Как видно из изображения, неоптимизированные для iPhone X приложения выглядят, откровенно говоря, плохо.

Вчера в Сети публиковался снимок с приложениями, которые получили оптимизацию для экрана iPhone X. Выглядит этот список так:

На оптимизацию миллионов размещенных в App Store приложений могут уйти месяцы. Главное, чтобы Apple не вставляла разработчиками палки в колеса.