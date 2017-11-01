Алексей Навальный подает в суд на Путина 1 1.11.2017, 17:12

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Алексей Навальный

По словам российского оппозиционера, указания чиновникам не допускать его встреч с избирателями отдает лично Путин.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что планирует подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию из-за отказов во встречах с избирателями.

Политику, заявившему о намерении баллотироваться в президенты России, отказали в проведении встреч власти всех крупных городов. "Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы", - пишет bbc.com.

"В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы", - говорится в сообщении Навального.

По его словам, указания чиновникам не допускать встреч Навального с избирателями отдает лично Путин.

"[Во время судебного процесса] потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным", - пишет Навальный.

"Будь он хоть трижды Навальный"

В понедельник на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека президенту рассказали о многочисленных случаях отказов в согласованиях митингов оппозиции под неубедительными предлогами.

"Там богатейшая коллекция, подводящая к выводу, что у руководства многих регионов, включая Москву и Петербург, отсутствует желание согласовывать массовые мероприятия, - заявил журналист и обозреватель Николай Сванидзе. - Это и экстренный ремонт поливочного водопровода, перекладывание плитки. Иногда просто никаких поводов, как в Санкт-Петербурге, где вице-губернатор Серов заявил, что не будет предоставлять площадку для оппозиционного митинга. Речь шла о митинге Навального, но какая разница - будь он хоть трижды Навальный - ни в конституции, нигде не сказано о лишении оппозиции гражданских прав", - сказал он.

В ответ Путин пообещал подумать, что сделать для пользы гражданского общества, выразив при этом мнение, что "некоторые организаторы мероприятий специально обостряют ситуацию, чтобы привлечь внимание".

Алексей Навальный активно ведет предвыборную кампанию перед президентскими выборами. При этом пока у него нет шансов быть зарегистрированным из-за судимости по делу "Кировлеса" - спорному процессу, проходившему, как установил ЕСПЧ, с многочисленными нарушениями прав подсудимых.

Президент Владимир Путин пока не заявлял о своих планах выдвижения на выборы, однако уже считается ее бесспорным фаворитом. Согласно последнему опросу "Левада-центра", за него готовы отдать голоса 64% собравшихся на выборы.