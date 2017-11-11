По ком грохнет колокол Александр Обухович

11.11.2017, 15:44

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Оснований для оптимизма по поводу качества человеческого капитала в Беларуси все меньше.

Из-за остроты проблем в технической оснащенности белорусской экономики, срочной необходимости структурных реформ, состояние нашего человеческого капитала казалось островком благополучия. Опираясь на который можно было бы реформировать экономику достаточно быстро. Да, просматривались и здесь негативные явления. Связанные и с ухудшением качества образования, и с массовой эмиграцией специалистов. Но все же основания для осторожного оптимизма были.

Однако вышедшие недавно результаты обследования состояния трудовых ресурсов России, проведенного Boston Consulting Group (BCG), в котором участвовали компании из 22 отраслей с численностью сотрудников более 3,5 млн. человек, поставили этот оптимизм под большой вопрос. Ведь, несмотря на то, что качество трудовых ресурсов у нас несколько лучше, чем в России, тенденции в развитии ситуации те же самые. И тенденции крайне неблагоприятные.

Один из основных выводов исследования BCG: «Более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках… Структура занятости в России остается унаследованной от СССР и соответствует уровню сырьевой колонии». Этот вывод основан на данных, что 35% населения заняты низкоквалифицированным трудом, по методологии BCG относящимся к категории «умение» (повторяющиеся типовые или механические задачи, физический труд). И эта доля продолжает расти.

Высококвалифицированным трудом, относящимся к категории «знание» (интеллектуальная работа, творческие и нерутинные задачи), заняты лишь 17% населения. «Это в 1,5 раза ниже, чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, чем в Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза - Великобритании», - констатируют эксперты BCG. Причем эта цифра по России явно завышена - труд значительной части чиновников, офисных работников и части работников многих других сфер лишь номинально можно отнести к категории «знание», на деле - та же рутина. Руководство России раз за разом констатирует, что дефицит кадров (при наличии серьезной, хотя часто и скрытой, безработицы) стоит стране не менее 2% ВВП ежегодно. Это больше, чем она теряет от коррупции. Но решения проблемы пока нет. По подсчетам BCG, «дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития экономики России и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром, составляет 10 млн. человек до 2025г.». Замечу: квалифицированных кадров.

В нынешнем виде система образования России закрыть такой дефицит не в состоянии. С одной стороны, имеет место непрерывное ухудшение качества среднего образования (процесс идет с конца 70-х гг.), с другой - отсутствует система постдипломного образования на рабочих местах, без которой качество высшего образования серьезно девальвируется. В результате система образования готовит в основном сотрудников категории «правило» (служащие, клерки, менеджеры), а не «знание» (научные работники, руководители, инженеры). «91% российских работодателей считают, что у выпускников недостаточно практических навыков, а 83% воспринимают уровень подготовки в вузах как средний или низкий», - полагают эксперты BCG.

Для Беларуси характерны те же тенденции. Усугубленные оттоком квалифицированных кадров за рубеж (в основном - в Россию). Для которой импорт квалифицированных кадров из Беларуси, Украины, других стран постсоветского пространства - необходимое средство для смягчения ситуации.

В BCG считают, что корень проблемы - в отсутствии критической массы спроса на знания: «В глобальном рейтинге конкурентоспособности, с точки зрения человеческого капитала GNCI 2017 (Global Talent Competitiveness Index), по критерию привлекательности для талантов Россия занимает лишь 107-е место из 118». По Беларуси, как обычно, нет данных, но можно с большой долей уверенности предполагать, что за счет ПВТ у нас ситуация немного лучше. Но не намного и заведомо не отвечает потребностям страны. Тем более что у нас продолжает падать добавленная стоимость в экономике, нарастает доля низко-квалифицированного труда.

По данным экспертов BCG, «98% населения России отдают предпочтение стабильности, а не возможностям роста, делая выбор в пользу «безопасной» работы с простыми требованиями и наличием гарантий». При этом «более 30% населения работают в госсекторе; количество чиновников выросло с 2,4 млн. человек в 1995г. до 5,3 млн. - в 2015г. В малом же бизнесе заняты 15% населения против 40% в Индии, 52% - в Бразилии, 63% - в Германии и 80% - в Китае». И далее: «Ценности роста (т.е. готовность получать новые навыки, брать ответственность и идти на риск) в РФ разделяют лишь 2% населения против 24% в Западной Европе и 32% в США. Доля технологически инновационных компаний в стране - менее 1%, и они не оказывают влияния на рынок труда. На 100 тыс. работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 49 - в Китае. В данном тренде страна отстает от группы передовых стран на 7-10 лет».

В Беларуси - те же «болячки». Расхождения в процентах в данном случае несущественны, если они не в состоянии изменить тенденцию. И основной вывод исследования BCG касается и России, и Беларуси: «При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7-10 лет отставание России от стран - лидеров мировой экономики рискует стать несократимым. Удешевление технологий, повышение волатильности делают весьма вероятным сценарий «обрыва», т.е. достаточно резкого ухудшения экономической ситуации».

Первые признаки такого обрыва для Беларуси мы уже видим. В России ситуация смягчается природной рентой, у нас - ничем. Но это - только первые звоночки. Колокол грозит зазвучать в полный голос чуть позже. Если не принимать мер - зазвучит обязательно. И судя по всему, оснований для оптимизма по поводу качества человеческого капитала в Беларуси все меньше.

Александр Обухович, «БелГазета»