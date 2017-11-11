«Совет мудрецов» заявил об экономическом буме в Германии 11.11.2017, 16:02

Франкфурт-на-Майне

Экономика Германии постепенно входит в фазу бурного роста.

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ повысил прогноз на 2017 год с 1,4 до 2,0 процента, на 2018-й - до 2,2 процента, пишет DW.

Экономика Германии постепенно входит в фазу бурного роста, считает Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "совет мудрецов"). Представляя в среду, 8 ноября, ежегодное экспертное заключение, аналитики сообщили о значительном улучшении экономического прогноза - с 1,4 до 2,0 процента в 2017 году и до 2,2 процента в 2018-м. Между тем в своем официальном прогнозе правительство ФРГ исходит из того, что показатель роста ВВП по итогам текущего года составит 1,9 процента.

Частное потребление, государственные расходы и инвестиции в строительство

"Немецкая экономика находится в мощном и долговременном подъеме", - говорится в 463-страничном документе под названием "За устремленную в будущее экономическую политику". Основу экономического подъема составляют "частное потребление, государственные расходы и инвестиции в строительство", стабильно растущие на протяжении последних лет.

"Кроме того, компании вновь расширяют инвестиции в техническое оснащение, исследования и разработки", - указывают авторы экспертного заключения. Также они отметили динамичное развитие важных экспортных рынков, прежде всего, в еврозоне.

Риск перегруженности

Одновременно аналитики предупредили об опасности чрезмерной загруженности компаний. "Примером напряженной ситуации в немецкой экономике являются испытываемые фирмами сложности найти новых сотрудников на открытые вакансии", - уточнили они. Особенно сложная ситуация, связанная с работой на пределе производственных мощностей, по всей видимости, сложилась в строительной отрасли, говорится в документе.

По данным Института исследования рынка труда и карьеры (IAB), в третьем квартале 2017 года в Германии имелось почти 1,1 миллиона свободных вакансий. Это на 174 тысячи больше, чем в том же квартале прошлого года, сообщила организация 6 ноября.

"Совет мудрецов" при правительстве ФРГ был создан в 1963 году, с 2013 года председателем является Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt). Кроме него, в совет входят Петер Бофингер (Peter Bofinger), Ларс Фельд (Lars Feld), Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) и Фолькер Виланд (Volker Wieland).