Стала известна цена российского газа на 2018 год 2 12.11.2017, 12:27

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«Палаточники» получили официальные цифры для голосования.

Белорусские «депутаты» должны ратифицировать протокол о внесении изменении в межправительственное соглашение о поставках газа из России. Он был согласован правителями двух стран еще весной, пишет belmarket.by.

В протоколе прописана стоимость газа для нашей страны в 2017-19 годах. Также он предполагает исключение с 1 января 2015 года положения о рыночных (равнодоходных) ценах на газ, поставляемый из России в Беларусь. В документе прописан и план дальнейших действий по определению условий поставок в 2020-24 годах.

В соответствии с протоколом Беларусь будет покупать российский газ в этом году по 143,54 доллара за 1000 кубометров. В следующем году цена газа снизится до 129 долларов, а в 2019-м – до 127 долларов.