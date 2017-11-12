Агония спецоперации Кремля 2 12.11.2017, 14:46

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Андрей Пионтковский

Конфуз Путина во Вьетнаме имеет далеко идущие политические последствия.

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, поскольку его обвиняют в излишней мягкости и симпатиях по отношению к главе Кремля.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, Трамп оказался в очень тяжелом положении.

"Он (нынешний президент США, - ред.) действительно за время своего президентского срока ни разу не отважился на какую-либо критическую оценку Путина. И о чем бы они там ни договорились, американским истеблишментом это рассматривалось бы как еще одно доказательство странной привязанности Трампа к Путину. Поэтому он ничего не мог получить от этой встречи", - отметил Пионтковский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что рукопожатие Трампа и Путина во время церемониального фотографирования российская пропаганда подала как большую победу, хотя на самом деле это провал.

"Это агония кремлевской спецоперации "Наш Трамп". Она оказалась очень большой ошибкой со стороны Кремля. Если бы победила Клинтон (Хиллари Клинтон, - ред.), то все закончилось бы очередной перезагрузкой. Во всяком случае, отношение США к путинскому режиму было бы гораздо более доброжелательным. А откровенная игра на стороне Трампа мобилизовала подавляющее большинство военно-политического истеблишмента США", - уточнил политолог.

Пионтковский добавил, что на сегодня Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон фактически отстранены от какой-либо инициативы и власти.

"Американскую позицию в отношении Украины артикулирует Курт Волкер (спецпредставитель Госдепа США по Украине, - ред.), и вы ее прекрасно знаете. Так что, собственно, Трамп и Тиллерсон - не игроки в вопросе Украины", - сказал он.

Политолог считает, что Трамп не может просто так изменить свою позицию и существуют какие-то объективные причины того, что он два года (в частности, еще до своего президентства во время предвыборной кампании) повторял одно и то же - как хорошо было бы улучшить отношения с Россией. Пионтковский напомнил, что теперь в процессе расследования вылезает все больше фактов определенной зависимости Трампа от Путина.

"А сейчас, во-первых, таким языком Трамп не осмелится говорить с Путиным, а, во-вторых, он и не нужен для серьезного разговора с Путиным. Такой разговор ведут с Путиным другие люди и, прежде всего, Конгресс США, принявший закон о персональных санкциях против всего российского руководства, который в эти дни активно наполняется содержанием. Этот список воздействует на сознание кремлевских обитателей гораздо больше, чем любые заявления Трампа, которого всерьез уже никто не воспринимает", - подытожил он.