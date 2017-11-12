Капитан женской сборной Беларуси: У нас команда бойцов, которые борются со всеми 12.11.2017, 22:58

Эдуард Дубров

Фото: tut.by

Белорусские теннисистки впервые оказались в финале Кубка Федерации.

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров в комментарии «Прессболу» дал оценку противостоянию с командой США (2:3) в домашнем финале Кубка Федерации.

- Команда впервые оказалась в финале Кубка Федерации. Каковы ваши впечатления?

- Очень рад, что наша команда так выступила. Говорю большое спасибо всем девчонкам, которые играли эти годы и добились такого высокого результата. За это время мы стали как одна семья, с того момента, как я стал капитаном. Хочу поблагодарить и ребят, выступавших спарринг-партнерами, медиков, массажистов. Думаю, у нас есть будущее. Ведь прошлый матч против США мы проиграли со счетом 0:5, а теперь сумели завершить его со счетом 2:3. Полагаю, все болельщики увидели достойную игру, и мы не принесли им разочарования. А, напротив, вселили уверенность, что дальше будет только золото.

- Чего ждете от команды в будущем?

- Какие задачи? Девочки, какие у нас задачи? (Победить — Соболенко и Саснович хором). Сложно отвечать на этот вопрос. Мы играем, чтобы победить, абсолютно со всеми. У нас команда бойцов, которые борются со всеми. Саша проигрывала 2:5, но вытянула матч. У нас одно желание и стремление: набираться опыта, чтобы выигрывать. Если они так противостоят соперницам из топ-10 и топ-20, значит, там сами могут быть. Желаю стать им умнее, взрослее. А красивые они и так.

- Капитан сборной США отметила, как непросто победить вашу команду…

- Я вырос в советской школе, не в современной. Там приходилось белые тапочки красить зубным порошком, чтобы они были белые. Сейчас все более доступно: и форма, и ракетки. И желание как-то себя проявить диктовалось тем, чтобы получить это. Сейчас все можно купить, а тогда экипировка поставлялась только лучшим. Знаю, как тяжело вырастить детей в заводских школах. Но самые способные, как правило, из малоимущих семей. Они хотели трудом достичь достатка. Поэтому переношу это в сегодняшний день. Когда работаю с детьми, всегда смотрю в глаза до и после тренировки. Если глаза горят и дети не уходят с опущенным взглядом, у них будет толк. У наших девчонок горят глаза. И я считаю, что наш финал — не поражение, а успех. Кто этим может похвастать? У нас трудно даже найти способных детей. В стране, где 9,5 миллионов жителей. Я вас не усыпил?

- Как принимали решение, выбирая игроков на парную встречу?

- Та пара, которая была изначально заявлена, не вкусила игры. Одних наблюдений за игрой было недостаточно. Надо было чувствовать силу соперниц. Мог поставить любую пару, но Саснович и Соболенко уже играли против Вандевеге, в связи с чем остановился на них. Чуть-чуть не получилось.

- Вы изначально знали, что Морозова и Лапко могут оказаться в такой ситуации. Значит, ваш аргумент не работает…

- Вы что хотите от меня услышать? Как я могу девочкам сказать, что они не будут играть? При другом счете они вышли бы на корт. А так — была игра на матч, мне надо было поставить обкатанных теннисисток.