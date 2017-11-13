Эдуард Дубров: Дальше у нас должно быть исключительно золото 2 13.11.2017, 8:59

Капитан сборной Беларуси по теннису подвел итог выступлению команды в финале Кубка Федерации.

Свою оценку Эдуард Дубров дал в интервью tribuna.com.

- Команда Беларуси впервые оказалась в финале Кубка Федерации. Ваши ощущения от прошедшего мероприятия.

– Конечно, могу. Очень рад выступлению команды. Спасибо девчонкам, которые играли все эти годы, и добились такого большого результата. За это время мы стали как одна семья. Большое спасибо спаринг-партнерам, докторам, массажистам, которые помогали нам на всех матчах.

Думаю, что у нас хорошее будущее, потому что от матчу к матчу мы играли с более сильными соперниками. И в финале мы сыграли достойно. Первый матч мы проиграли американкам 0:5, а 2:3 – уже хорошие для нас цифры. Думаю, все болельщики, которые пришли на финал, увидели достойную игру. Мы не разочаровали их, а наоборот, вселили уверенность, что дальше у нас должно быть исключительно золото.

- Вспомните ваши мысли в феврале перед четвертьфиналом. Какую задачу не сезон ставили тогда?

– Вы такой вопрос задаете… Девочки, какие у нас задачи? (Арина Соболенко и Александра Саснович синхронно ответили «Победить» – прим. Tribuna.com). По-другому на такой вопрос ответить тяжело. Мы не хотим выигрывать, что ли? Мы всегда играли, чтобы победить и занять первое место. У нас команда бойцов, которая сражается с любым соперником.

Матчи против США это показали. Саша Саснович, уступая 2:5, вытянула матч. Пара во втором сете вела 5:2 – все могло сложиться по-другому, мы могли бы находиться на месте сборной США. У нас одно желание и стремление – обкатываться дальше и набираться опыта. Если девчонки умеют так играть против игроков из топ-10 и топ-20, то они там сами могут быть. Желаю им удачи и стремления стать лучше и умнее. А то, что они красивые, а красота победит мир, итак видно.

- Сложно было выбрать игроков на пару?

– Та пара, которая была изначально заявлена, только наблюдала за игрой. Этого было недостаточно. Вера и Лида не вкусили накал матча. Нужно чувствовать силу удара и подачи этих игроков, видеть, как они передвигаются по корту и так далее. Мы пробовали все варианты пар. Я мог любую поставить. Но так как Саснович и Соболенко обе играли с Вандевей, я остановился на этой паре. Чуть-чуть не получилось, но это не значит, что у нас нет достойных теннисисток, которые могут играть пару, – сказал Дубров.