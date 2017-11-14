Тонкости, которые должны знать абоненты life:) 5 14.11.2017, 10:56

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Фото: Onliner.by

Как белорусские операторы навязывают услуги.

Onliner.by пишет о некоторых неявных особенностях, которые могут расстроить абонентов.

Почти все эти тонкости прописаны в условиях и договорах об оказании услуг связи, но могут быть неочевидны для человека, у которого нет времени или желания читать десятки страниц мелкого шрифта. Таких, как показывает практика, большинство.

Новый интернет

Абонентов life:) в последние несколько дней лихорадит. Все потому, что оператор значительно изменил подход к формированию интернет-тарифов. Теперь все стало намного проще и понятнее. Но есть и минус — пользователи лишились некоторых «плюшек», к которым за долгое время могли привыкнуть.

В первую очередь люди поднимают вопрос о так называемых безлимитных тарифах. Имеются в виду предложения S, XL, XXL и life:) Unlim. Раньше после окончания включенного в них объема трафика абоненты могли пользоваться интернетом на скорости 64 кбит/с. Теперь вместо низкой скорости им предложат подключить дополнительный объем трафика.

Понятно, что на 64 кбит/с особо не разгуляешься, но у людей есть вопросы: они-то ждали, что оператор повысит минимальную скорость хотя бы до 256 кбит/с, а не отменит условные безлимиты совсем: «Этот вопрос абонентами поднимался здесь на форуме, что на 64 кбит/с ничего толком не загрузишь. life:) все это время делал вид, что все хорошо, и ничего не менял. Сейчас до вас это дошло, и теперь уже вы сами оправдываете отмену такого недобезлимита тем, что он по факту не работал».

Есть к новой линейке интернет-тарифов и услуг, пришедших на смену старым, еще несколько вопросов. Например, у некоторых пакетов после переименования увеличилась стоимость. Так, если раньше 2 ГБ трафика в рамках предложения «4G Форсаж» в зависимости от того или иного тарифного плана стоили 3, 4,9 или 6,9 рубля, то теперь аналогичный пакет будет обходиться соответственно в 3,5, 5,5 и 6,9 рубля. То есть для двух категорий абонентов подорожание составило 60 копеек. Аналогичная ситуация прослеживается с пакетами на 4 и 8 ГБ.

Или возьмем предложение «Интернет 500», в рамках которого за 2,9 рубля получали 500 МБ круглосуточного трафика и 1000 МБ ночного. Теперь же 500 МБ стоят все те же 2,9 рубля, но ни о каком ночном бонусе речи уже не идет.

«Больше не будет тупых анлимов 64 кбит/с. Вернутся старые добрые пакеты. Но при этом «Форсажи» подорожали, как и многие мелкие пакеты», — отмечают абоненты, не понимая, радоваться им или нет.

— В линейке 15 пакетов с разным объемом трафика, а также 4 пакета для соцсетей и мессенджеров. На пакеты 2, 4 и 8 ГБ цена выросла на 60 копеек, при этом пакеты 20, 30 и 50 ГБ подешевели в среднем на 23%, — отвечают в life:).

Благо в компании составили табличку, с помощью которой можно посмотреть, что стало с той или иной интернет-услугой. Кто-то наверняка обрадуется нововведениям, кого-то они огорчат. В любом случае будет полезно знать, на какой тариф вас перевели и что теперь с этим делать.

В пресс-службе оператора на вопрос журналистов о причинах запуска обновленной линейки интернет-тарифов ответили, что не в последнюю очередь это связано с желанием «сделать интернет-пакеты максимально удобными для абонентов».

— Почему оператор отказался от безлимита на скорости 64 кбит/с?

— Мы отказались от безлимитов, потому что стали сталкиваться с ситуациями, когда некоторые абоненты, выкачивая терабайты, используют в сотни раз больше трафика, чем обычные пользователи. При этом цена за безлимит одинаковая. Соответственно, затраты приходилось разделять на всех. А зачем платить за кого-то, если пользуешься определенным объемом трафика каждый месяц?

Лимитируемый безлимит

Как и у коллег из velcom, у life:) есть понятие добросовестного использования голосового и интернет-трафика. Лимит для интернета тот же — 100 ГБ в месяц. «В случае возникновения оснований полагать, что Абонентом совершается недобросовестное использование предоставленного голосового или интернет-трафика, компания имеет право приостановить оказание соответствующей услуги либо ограничить скорость интернет-соединения, предварительно уведомив об этом Абонента», говорится в третьем пункте соответствующего документа.

Если верить абонентам life:), в ловушку попадают те, кто польстился на безлимитный интернет в рамках трехмесячной акции для новых пользователей тарифа «йо1200»: «Слово «безлимит» на некоторых как красная тряпка действует — начинают «сливать» все подряд гигабайтами, словно отберут завтра».

«Оформил по акции безлимитный интернет от life:). Безлимит интернета первые три месяца. В салоне дважды у разных сотрудников спрашивал, есть ли ограничение на трафик или скорость. Ответили, что в рамках акции на три месяца ограничений нет. На сайте также упоминаний про какие-либо ограничения нет.

За первые семь дней использования я «слил» бэкапы с серверов на 45 ГБ, залил в «облако» RAW на 25 ГБ, «слил» через торренты несколько сборок Ubuntu, посмотрел YouTube, через Netflix глянул сериал в Full HD. На этом 100 ГБ и кончились. Так вот, ограничение вполне жесткое. После чего интернет скорее мертв, чем жив», — сетует абонент, которого после преодоления лимита перевели на скорость 512 кбит/с.

«Вопрос персонально к life:). Неужели так сложно указать, что лимит трафика составляет 100 ГБ? Я бэкапы «слил» бы чуть позже с проводного интернета, был бы довольным клиентом, так как 100 ГБ за 6 рублей — это очень хорошо по нынешним временам. А так я очень недоволен. В принципе, чувствую себя обманутым. Мне на даче интернет нужен для работы, а life:) мертвый. Нужно ехать в город оформлять новую симку, тратить время, деньги, писать «простыни». life:), Зачем так делать?» — вопрошает он же.

Судя по сообщениям на нашем форуме, с ограничением скорости доступа в сеть после достижения 100 ГБ пользователи сталкиваются довольно часто.

— Всегда ли оператор ограничивает скорость доступа в интернет при достижении абонентом порога в 100 ГБ на безлимитных предложениях вроде акции на «йо1200»? Или компания проводит какое-то расследование на предмет добросовестного или недобросовестного использования интернета? — поинтересовались журналисты.

— Нет, не всегда. В данном случае безлимитный интернет — это условие акции. В редких случаях, если перейден порог в 100 ГБ и есть подозрения в неэтичном использовании трафика, мы проводим проверку.

Абонент, вы должны 10 рублей!

life:) — из тех компаний, с которыми лучше не расторгать договор об оказании услуг электросвязи. И вот почему.

Если вы подключитесь к оператору, а потом решите отключиться в течение 90 дней с момента заключения договора, то придется заплатить. Любопытно, что сумма даже выше, чем на большинстве тарифов velcom, — 10 рублей.

Но есть выход. Можно не расторгать договор, а просто перестать пользоваться услугами life:), оставив себе симку на память. При этом никакая пеня списываться не будет, а по окончании средств на балансе оказание услуг будет приостановлено автоматически.

30 дней длиною в месяц и проблемы с SMS-валидацией на зарубежных сервисах

Как «Атлант Телеком» и частично velcom, третий белорусский GSM-оператор сотовой связи также предпочитает 30-дневные интервалы расчетов. То есть по факту ежемесячная абонплата, например, на тарифе XS семь раз в год будет составлять не 3,9 рубля, а 4,03. Все это приводит к тому, что дата оплаты постоянно сдвигается на более ранние сроки.

Опять-таки, лишний раз запутывает неопределенность — на сайте life:) помимо 30-дневных тарифов есть и месячные. Например, тарифные планы линейки «Семья» уже почему-то исходят из расчета услуг за месяц.

— Почему некоторые тарифные планы life:) тарифицируются ровно по 30 дней, а некоторые (например, тарифы линейки «Семья») — по месяцам независимо от количества дней в месяце? С чем связана такая разбивка?

— Тарификация по 30 дней — это распространенный тип списания абонентской платы. Это делается, чтобы нагрузка на биллинг была равномерной каждый день месяца, а не происходила в один день — первого числа. Так операторы избегают сбоев и обеспечивают надежность тарификации.

В life:) такая логика используется на большинстве тарифов. Журналисты проводили опрос абонентов и выяснили, что такая форма оплаты не создает проблем для абонентов и не менее удобна, чем оплата первого числа.

На тарифах из линейки «Семья» логика действительно другая — там абонентскую плату нужно вносить первого числа каждого месяца. Это связано с тем, что абонентскую плату вносит один человек, а трафиком пользуются все члены семьи, ничего не доплачивая. И чтобы члены семьи легче запомнили дату, когда получат трафик, она зафиксирована — это всегда первое число.

Также некоторые абоненты указали, что проблемы с получением SMS, необходимых для валидации на каких-либо зарубежных сервисах, существуют и на life:). Журналисты уточнили этот момент у оператора и получили следующий комментарий:

— Такая проблема есть, и коснулась она всех операторов связи. Это связано с изменениями в законодательстве. Требуется время на перезаключение договоров с провайдерами и организацию процесса в соответствии с новыми требованиями. Ситуация решится в ближайшее время.

Несколько советов абонентам life:):

- Пересмотрите, какими дополнительными пакетами интернета вы пользуетесь помимо услуг, включенных в тарифный план. Не исключено, что вы уже переплачиваете за то, что раньше было дешевле.

- Если вы уверены, что ежемесячно будете потреблять больше 100 ГБ мобильного интернета, учтите — по достижении этого показателя оператор может снизить скорость до половины мегабита.

- Если вам срочно нужна связь life:), но пользоваться вы ей будете меньше трех месяцев, не расторгайте договор. Вместо того чтобы платить за отключение, лучше просто не пользоваться услугами оператора — так можно сохранить 10 рублей.

- Выбирая тарифный план life:), обратите внимание на то, какой период покрывает абонплата — 30 дней или месяц.