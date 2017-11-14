Как белоруска стала топ-менеджером успешной ИТ- компании в США 14.11.2017, 13:18

Минчанка выросла в семье компьютерщиков и считает программирование своим фамильным делом.

Блог Lifehacker Australia рассказал на днях о правилах жизни и работы белоруски Марии Белоусовой, которая уехала в США и сейчас занимает позицию CTO – то есть главного инженера – в международной компании GrubHub, пишет myfin.by.

GrubHub – сервис заказа еды через интернет и мобильный телефон. Имеет примерно 9,2 млн активных пользователей и более 55 тысяч ресторанов-партнеров в США и Великобритании. Выручка в 2016-м – 493 млн долларов, чистая прибыль – 50 млн.

– Я выросла в семье компьютерщиков в Минске. Разработка программного обеспечения всегда была нашим фамильным делом. Тем не менее, сначала меня привлекала математика, и я думала, что однажды стану математиком, – рассказывает Мария.

В 19 лет она переехала в США. И как объясняет, вдали от семьи фокус сместился. Самым важным стало обеспечить себя и построить карьеру. Пришло понимание, что лучше всего дается решение задач в сфере ИТ-инженерии.

– А остальное – известная история: занималась разработкой многих вещей, от драйверов устройств до распределенных систем, систем навигации, поисковых систем и так далее, – перечисляет Белоусова.

В апреле 2014-го GrubHub разместил свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В один из моментов карьеры, когда работала на Microsoft, особенно увлеклась поиском, релевантностью, сферой гиперлокальной коммерции. Позднее покинула Microsoft и основала компанию, занимающуюся сбором данных в соцсетях.

– Но разработка всегда была моей страстью. А Grubhub – идеальное место для ИТ-инженера из-за того, что это одновременно и гиперлокальная коммерция, и логистика, и настоящая сокровищница данных, – поясняет собеседница.

В Grubhub она уже почти 4 года. Пришла сюда в 2014-м как вице-президент по разработке, затем была первым вице-президентом по технологиям, и наконец, стала главным инженером, курируя теперь всю техническую инфраструктуру.

– У меня стоячее рабочее место, как и у многих членов моей команды, в офисе с открытым пространством. Люблю работать рядом с ребятами, чтобы любой мог подойти и обратиться. Это создает атмосферу открытости и сотрудничества, – говорит Мария.

Она рассказывает, что не сторонник одновременного занятия сразу несколькими вещами. Есть лишь одно исключение – совмещение физических упражнений и размышлений. Обычно Белоусова тренируется по утрам в течение часа.

– В это время я обдумываю, что мне нужно сделать в течение дня и вспоминаю обо всех текущих вопросах. К тому времени как тренировка заканчивается, обычно у меня уже есть план игры на день, – объясняет она.

А вот списков дел Мария не составляет. Более того, считает их злом, которое поглощает энергию и тянет вниз. Если есть что-то серьезное, то старается сделать это сразу или просто помечает в календаре или поручает кому-то из команды.

– Недавно прочитала книгу «Одна вещь». Откровением она не стала, но подсуммировала многое, о чем я догадывалась и раньше, – фокусировка усилий на самой важной вещи помогает отбросить лишний шум и добиться цели, – уверена собеседница.

Отдыхает от работы она на долгих пеших прогулках, на которые отправляется каждые выходные вместе со своей семьей. Либо за город, либо по Манхэттену. Также недавно стала брать уроки игры на фортепиано.

– Я люблю еду и хочу привить это дочери. Мы часто вместе готовим и пробуем новые блюда. На уикендах ходим в рестораны и заказываем что-нибудь интересное, чего раньше не ели. Для 7-летней девочки у нее очень развит вкус, – говорит Белоусова.

И добавляет: пока не стала родителем, была стопроцентной совой. Сейчас же, с ребенком, все поменялось: свет выключается в 22.00, а утро начинается в 6.00.

Самым лучшим советом, который когда-либо получала в жизни, Мария называет следующий: не принимай все на свой счет.

– Его мне давали несколько раз, и чтобы развить такое умение, понадобились годы. Убрав из уравнения личное, начинаешь судить о ситуации более объективно и лучше понимаешь альтернативную точку зрения, – резюмирует она.