Хозяин авторазборки из Слуцка: Кризис увеличил число клиентов 14.11.2017, 14:30

2,668

Андрей Микула решил заняться собственным делом и заработать денег на оплату учебы.

Два года случчанин Андрей Микула занимается авторазборкой. Этот бизнес обеспечивает ему доход и возможность учиться в колледже. Он рассказал, как организовывал свое дело, пишет сайт Kurjer.info.

Андрею 22 года. Около двух лет он покупает старые машины, разбирает их, восстанавливает и продает запчасти. «После службы в армии решил заняться собственным делом и заработать денег на оплату учебы», — говорит Андрей.

Сначала работал водителем на фирме отца, а через полгода тот помог начать свое дело как предпринимателю. Параллельно парень поступил в Минский колледж предпринимательства. Сейчас совмещает работу и обучение.

Начал с покупки машины за 100 долларов

«Пока автозапчасти — товар востребованный. Первую прибыль я получил уже через неделю после того, как занялся этим делом», — рассказывает собеседник. Андрей специализируется на легковых машинах. Его покупатели — владельцы «народных марок»: Opel, Volkswagen, Mazda, Ford, ВАЗ. Хотя предугадать, на какие именно запчасти будет спрос, невозможно, считает он.

Для хранения и разборки машин предприниматель арендует места на стоянке, использует отцовский гараж. Если поступает срочный заказ на деталь, то один автомобиль Андрей может разобрать за полдня, но обычно тратит на это несколько дней. Его мастерская называется «У Немца». «Официально я работаю с 8 до 17 часов, но если кому-то срочно нужна запчасть, то подстраиваюсь под клиента», — рассказывает Андрей.

Кризис увеличивает число клиентов

Люди стараются экономить. Если оригинальную запчасть покупать в салоне, она обойдётся очень дорого, да и не всегда можно быстро найти такую. Рынок заполнен китайскими копиями. Минимальная цена, за которую молодой предприниматель покупает машины, — около 100 долларов (как за тонну металлолома). «Максимальную стоимость трудно назвать, — говорит Андрей. — Все зависит от качества машины».

О рекламе и покупателях

Андрей рекламирует свои услуги в интернете, создал страницу в соцсетях. Покупателей помогают находить знакомые, а также постоянные клиенты. Их привлекают цены — они ниже минских примерно на 20%.

Стоимость Андрей устанавливает, ориентируясь на интернет, может снизить цену, если доводы покупателя обоснованные. Люди приезжают, смотрят, подбирают, если нравится, то покупают. Особенность продажи товаров б/у — отсутствие гарантии. Поэтому, если покупатель чем-то недоволен, деньги за товар возвращаются.

По опыту Андрей знает, что бэушная оригинальная запчасть может прослужить дольше китайской. «Перед продажей мы вместе с покупателем осматриваем деталь, потому что я заинтересован, чтобы клиент остался доволен и пришёл ко мне в следующий раз», — говорит собеседник.

Сложные клиенты

«Бывает, что покупатели совсем не ориентируются в стоимости автозапчастей, говорят: «Почему я должен платить столько за эту запчасть?», начинают доказывать, что она должна стоить меньше.

В прошлом году я продал двигатель по минимальной стоимости. Через неделю мужчина решил его вернуть, но запросил сумму в два раза больше той, за которую купил. Мы даже в милицию заявления писали друг на друга. Но это, пожалуй, единичный случай".

Бывает, что прибыли нет

Труднее всего продать запчасти с каждой машины до последнего винтика. Бывает, что какая-то машина «не идёт», товар плохо расходится, особенно зимой. Это самое неприбыльное время. Весной поток покупателей возрастает. Если сложить зимний и летний доходы и разделить на 12, получается среднемесячный заработок от 500 до 600 рублей.

«Пока я молод и холост, доходов хватает, — говорит Андрей. — Конечно, хотелось бы заняться чем-то более серьёзным: может, ремонтом машин, открыть точку по продаже автозапчастей на рынке. Ближайшие планы — успешно сдать предстоящую сессию».