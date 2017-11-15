Быть ли новогодней девальвации? 4 15.11.2017, 12:14

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Фото: Reuters

Курс доллара заставит всех серьезно понервничать.

В конце 2017 года ситуация на валютном рынке РБ может значительно ухудшиться, и хотя масштабная девальвация белорусскому рублю не грозит, курс доллара может вырасти на 5-10% — до 2,1-2,2 BYN/USD, заставив всех изрядно понервничать, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

Национальный банк уже около двух лет проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику, а на пару с Совмином он успешно сократил реальные доходы жителей Беларуси (Нацбанк снизил ставки по депозитам населения, а Совмин начал экономить на расходах бюджета). В таких условиях говорить о девальвации рубля кажется немного странным, но, похоже, что эта тема будет вечной: в последние месяцы появились основания пусть не для девальвации, но для довольно значительного подъема курса доллара против нашего рубля в ближайшие месяцы.

К этому может привести сочетание ряда внутренних и внешних факторов.

Увеличения объемов потребительского кредитования. Оно растет, но воздействие этого процесса на курс рубля будет постепенным, и оно проявится в течение 2018 года.

Девальвационные ожидания в конце года, конечно, усилятся, но как показывает опыт последних лет, не очень существенно.

Поэтому можно ожидать, что население в декабре останется чистым продавцом иностранной валюты, хотя величина сальдо продажи валюты физическими лицами снизится, как это происходило в прошлом году (см. рис. 1), то есть население продаст валюты все же больше, чем купит. Два года назад ситуация в конце года была другой, и жители страны приобрели больше валюты, чем продали, но тогда еще были живы воспоминания о прошлых девальвациях.

В то же время, динамика данного сальдо является негативной, так как физические лица в последние месяцы наращивают объем покупки наличной валюты немного быстрее, чем продажи (рис. 2), хотя по безналичной валюте этого не скажешь (рис. 3).

В частности, в октябре 2017 года спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц вырос в большей степени, чем предложение, в связи с чем объем чистой продажи валюты населением снизился до 147,7 млн. USD со 196,2 млн. USD в сентябре.

Аналогичное явление наблюдалось и в октябре 2016 года. Но тогда чистые продажи были существенно выше и составляли 205,1 млн. USD. Причиной снижения данного параметра стало значительное увеличение в последние месяцы объемов приобретения населением как наличной, так и безналичной валют. Так, объем валовой покупки физическими лицами наличной валюты в октябре 2017 года вырос до 467,6 млн. USD с 331,6 млн. USD в октябре 2016 года. Объем покупки безналичной валюты в октябре текущего года увеличился по сравнению с сентябрем прошлого года на 10,2 млн. USD и составил 130,5 млн. USD.

Тем не менее, население значительных хлопот в конце 2017 года доставить не должно. А вот предприятия – могут, так как наращивают объемы чистого приобретения валюты намного более активно, чем в прошлом году.

Если в октябре 2016 года ими было продано валюты в чистом выражении на 120,6 млн. USD, то в октябре 2017 года они купили валюты больше, чем продали, на 41,7 млн. USD.

Более того, предприятия не только больше покупают валюту, но они ее еще и копят, в отличие от физических лиц. В частности, непереводные депозиты юридических лиц в иностранной валюте в октябре выросли на 35,5 млн. USD, достигнув 2.130,6 млн. USD. А с начала года они увеличились на 159,4 млн. USD. Кроме того, стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в октябре увеличилась по сравнению с сентябрем на 29 млн. USD – до 1 358,3 млн. USD, а с начала года — на 237 млн. USD.

Трудно сказать, чем вызвано такое поведение предприятий, то ли девальвационными ожиданиями, то ли накапливанием средств для инвестиций и торговли, но на курс рубля оно оказывает давление.

Таким образом, в декабре можно ожидать роста спроса на иностранную валюту как со стороны населения, так и предприятий, что может привести к росту стоимости валютной корзины, то есть курсов всех трех валют, входящих в ее состав – доллара США, евро и российского рубля, на несколько процентов.

Внешние факторы за доллар

Ситуация осложняется тем, что внешние факторы в конце года будут подталкивать курс доллара вверх.

Так, в России конец года является таким же традиционно плохим для российского рубля, как и для белорусского. Растут выплаты по внешним долгам, а валютные поступления сокращаются. В текущем году ситуация может осложниться выводом средств спекулянтов, вложенных в российские облигации федерального займа. Спрос на аукционе 8 ноября на шестилетние облигации с объемом эмиссии, равным 15 млрд. RUB, составил всего 15,1 млрд. RUB, а размещено облигаций было на 12,6 млрд. RUB. В связи с этим эксперты Societe Generale предупредили о рисках фиксации спекулянтами прибыли, что окажет дополнительное давление на курс рубля.

Правда, значительного обвала курса российского рубля не стоит ожидать, так как Банк России, по-видимому, поддержит его. Российский ЦБ валютных интервенций не осуществляет, но он предоставляет банкам недостающие им валютные средства. Поэтому российские эксперты в среднем ожидают роста курса доллара в конце 2017 года, но довольно умеренного – до уровня в 60 RUB/USD или немного выше. Впрочем, физические лица настроены, по данным ВЦИОМ, более пессимистично, и ожидают роста курса до 63 RUB/USD в начале 2018 года.

При этом финансовое состояние России останется вполне прочным, то есть после такого укрепления курс доллара может снизиться.

Примерно так же обстоят дела и с курсом евро против доллара на рынке форекс. Европейская валюта в настоящее время выдохлась и дешевеет. Если Дональду Трампу удастся протолкнуть через конгресс США свой план сокращения налогов, это приведет к укреплению доллара ко всем мировым валютам, в том числе и к евро. Кроме того, для финансирования государственных расходов Казначейство США будет увеличивать объемы заимствования, а ФРС будет повышать свои ставки. В связи с этим, эксперты не исключают снижения курса евро в декабре до 1,12-1,15 USD/EUR. Но потом большинство экспертов рассчитывает на подъем курса.

Таким образом, если все позитивные факторы для доллара на мировом рынке и в России сложатся с негативными для белорусского рубля в РБ, то в декабре-январе курс доллара на БВФБ вполне может подняться до 2,1-2,2 BYN/USD. А если возникнет ажиотажный спрос, что не исключено, то курс может подняться и выше. Правда, затем он, скорее всего, снизится, так как действие многих факторов, толкающих его вверх, завершится.