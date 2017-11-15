Водитель из Пинска: Проехал на «Белшине» 140 тысяч километров 8 15.11.2017, 14:46

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Мнения белорусских водителей диаметрально разделились.

С приближением декабря активность белорусов на шиномонтажах возросла многократно. Хотя найдутся автомобилисты, которые все еще тянут резину и утверждают, что раз нет морозов и стабильного снега, то и торопиться не стоит. Другие уверены, что при нынешней погоде надо срочно менять «лето» на «зиму».

«Помнится, в одном из прошлых материалов «Белшина» не угодила белорусским перевозчикам, но нашлись владельцы «легковушек», которые захотели встать в защиту родного бренда. Поверьте, хватает тех, кто хвалит «Белку» исходя из личного опыта, а продавцы в павильонах убеждают, что уговаривать никого не нужно, люди и сами охотно покупает свое, белорусское. И не только с оглядкой на содержимое своих кошельков, на покупку Belshina их толкает доверие к марке», - пишет издание av.by.

К примеру, Петр из Пинска предупреждает, что будет вспоминать свой прошлогодний опыт эксплуатации белорусских шин добрым словом. Выбирая тогда покрышки, перед ним не стояла задача, лишь бы купить что-нибудь по дешевке. Хотя вопрос цены значение, конечно, играл, но, нужно сказать, наряду с параметром износостойкости. И если ранее можно было пожаловаться на низкое качество моделей из старых коллекций Belshina, то с выходом последней разработки компании Artmotion Snow автовладелец спешит оставить положительный отзыв.

«Покупал «Белшину» R16 в октябре прошлого года и катался всю зиму, весну и лето. За год с учетом рабочих поездок в Россию пробег составил примерно 140 тысяч км. И за это время резина отслаиваться не стала. Возможно, из-за того, что машина была всегда загруженная (каждую неделю по 400 кг), пошли небольшие трещинки, а так впечатления остались отличные. Если бы она не подорожала, ездил бы и дальше», — честно рассказывает пинчанин, но откровенно вздыхает, глядя на нынешний ценник.

В том, что цены на «Белшину» подросли по сравнению с прошлым годом, мы убедились и сами во время осеннего визита к шинникам. Если за родную покрышку 195/65 R15 в октябре 2016-го просили 58 рублей 34 копейки, то сегодня Бел-337 обойдется покупателю в 70,97 руб. А «Белшину» размерности 205/55 R16 (Бел-317) предлагают за 106,30 руб. Поэтому в этом сезоне Петр «переобул» свой легковой Opel в китайскую резину Ling Long и остался в целом доволен.

Водитель Opel «Белшину» только хвалит. Если бы цены в этом сезоне не подросли, ездил бы на ней и дальше.

«Получилось, что при аналогичном пробеге они отходили почти одинаково, хотя мне показалось, что наша резина оъездила даже лучше: "китай" почти износился в ноль, а у «Белшины» оставался еще протектор, но появились трещинки. Жаль, в этом году цены подняли… С Ling Long разница в 20 рублей за колесо, а это уже существенно. Тем не менее поругать белорусскую резину не за что», — подводит итог Петр.

Полон желания оспорить плохую репутацию родного бренда и еще один белорус. Но его знакомству с «Белшиной» предшествовал негативный опыт эксплуатации украинской резины Premiorri 205/55 R16. Зимний сезон 2014-2015 гг. Алексей вспоминает с ужасом.

«В то время у меня был практически новый Ford Focus. Решил купить на зиму железные диски и новые шины в торгово-сервисном центре. Поскольку машина не должна была задержаться надолго, то на несколько месяцев хотел приобрести либо «Белшину», либо Premiorri. На тот момент украинский бренд был немного дороже, но в отзывах о нем писали, будто рисунок скопирован у Michelin, а на заводе стоит английское оборудование. В общем, решил попробовать. Как только "переобулся" и выехал на кольцевую, в машине началась жуткая вибрация, ехать было невозможно, да и подвеска разбивается со временем, такая нагрузка ведь не проходит бесследно. Когда вернулся на шиномонтаж, там сперва решили, что это диски кривые, и прокатали их, но ничего особо не изменилось, само колесо имело вертикальное биение на скорости от 80 до 110 км/ч. А второй недостаток — слишком шумные», — вспоминает мужчина.

Через неделю он не выдержал и поехал сдавать покрышки по гарантии в шинный центр. Там их сняли, снова обули, отбалансировали колеса — стало чуть-чуть получше. Потом водитель Focus кое-как отмучился два месяца и наконец переобулся на «лето». На следующую зиму пришлось вновь поставить Premiorri — и опять невозможно на них ездить. «И опять поехал по гарантии в центр, где экспертизу проводил специалист из Бреста. С помощью индикатора часового типа он установил, что значения вертикального биения еле, но укладываются в ГОСТ 90-х годов. Увы, принять шины по гарантии они не смогли, зато подарили щетку для уборки снега. В итоге продал машину, а вмести с ней отдал диски и шины с пробегом где-то 5 тысяч км», — комментирует Алексей.

После печального случая с Premiorri минчанин решил распрощаться с ней навсегда. А когда встал вопрос о покупке летней резины на семейный Ford Focus, то безоговорочно купил отечественные покрышки и не пожалел. Говорит, за те деньги, что они стоили, это были идеальные шины. «Единственное — следует быть поаккуратнее на мокрой и сколькой дороге, а в остальном нареканий нет: тихие, мягкие, но тяжеловесные по сравнение с импортными брендами. К примеру, на Ford ставили зимнюю модель Pirelli, а на Honda "обули" Continental — но с ними, естественно, ничего не случится. Пробовал также польскую Debica — зарекомендовала себя хорошо, только из-за мягкости при попадании в глубоки ямы появляются почти незаметные "булки". Хотел купить Artmotion Snow, но цена в этом году такая, что проще добавить 15-20 рублей и купить ту же Sava», — рассказывает о предпочтениях в резине Алексей.

Если бюджет небольшой, тогда лучше купить белорусский бренд

Предыдущий собеседник тоже отмечал, что старые модели «Белшины» не славились изумительным качеством, но последняя разработка приятно удивляет: ровная и не такая шумная в контрасте с Premiorri «Белшина» оставила хорошие воспоминания. Не жалуется на отечественную резину и Игорь, водитель рабочего фургона Fiat Scudo.

На колеса обута модель родного бренда в популярном типоразмере 195/65 R15. Отъездив три сезона, мужчина не почувствовал дискомфорта. «Наверное, износ был бы меньшим, если машину не грузить, и акустический комфорт зимних шин немного хуже, чем летних. На мой взгляд, "Белшина" годится для рабочих целей и выдерживает нагрузки с учетом больших пробегов — два сезона отхаживает легко, а это примерно 120 тысяч км. Если говорить о покупке шин на личный автомобиль, то все упирается в финансовые возможности», — дает краткий комментарий водитель Fiat.