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Домрачева, Скардино и еще пять биатлонисток выступят на Открытом Кубке Норвегии

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  • 15.11.2017, 18:44
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Дарья Домрачева

Женская и мужская сборные Беларуси основными составами выступят в Шушене 18-19 ноября.

Предварительные составы белорусских команд опубликованы в сообществе Биатлон online.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Кристина Ильченко, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Юркевич и Анна Сола.

Мужчины: Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Александр Дорожко.

Расписание гонок

18.11 (суббота) — спринт, женщины (12.00)

18.11 (суббота) — спринт, мужчины (15.15)

19.11 (воскресенье) — гонка с массовым стартом, женщины (13.40)

19.11 (воскресенье) — гонка с массовым стартом, мужчины (14.35)

19.11 (воскресенье) — гонка с массовым стартом, мужчины (16.15)

Напомним, Кубок мира-2017/18 стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде.


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