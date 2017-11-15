Домрачева, Скардино и еще пять биатлонисток выступят на Открытом Кубке Норвегии

Домрачева, Скардино и еще пять биатлонисток выступят на Открытом Кубке Норвегии8
- 15.11.2017, 18:44
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Женская и мужская сборные Беларуси основными составами выступят в Шушене 18-19 ноября.
Предварительные составы белорусских команд опубликованы в сообществе Биатлон online.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Кристина Ильченко, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Юркевич и Анна Сола.
Мужчины: Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Александр Дорожко.
Расписание гонок
18.11 (суббота) — спринт, женщины (12.00)
18.11 (суббота) — спринт, мужчины (15.15)
19.11 (воскресенье) — гонка с массовым стартом, женщины (13.40)
19.11 (воскресенье) — гонка с массовым стартом, мужчины (14.35)
19.11 (воскресенье) — гонка с массовым стартом, мужчины (16.15)
Напомним, Кубок мира-2017/18 стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде.