Ученые назвали неожиданный источник долголетия 7 15.11.2017, 19:54

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Ученые из Гарвардского университета 32 года проводили эксперимент, чтобы определить источник долголетия.

Ученые из Гарвардского университета (США) раскрыли источник долголетия. Они считают, что употребление горсти орехов дважды в неделю на четверть снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сокращает вероятность ранней смерти от инсульта, передает sundaynews.info со ссылкой на The Daily Mail.

В эксперименте, который длился целых 32 года, приняли участие более 200 тысяч медсестер и врачей. Медики описывали свой режим дня и вносили в список продукты, которые они употребляли. За это время было выявлено 14 136 случаев проблем с сердцем, 8390 ишемических болезней сердца и 5910 случаев инсульта, некоторые из них закончились смертью.

Исследование показало, что отличной профилактикой инсультов и инфарктов стало употребление орехов. Ученые отмечают: кушать можно миндаль, кешью, фисташки, фундук, грецкие орехи, арахис.