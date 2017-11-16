119 лет назад родился ксендз Винцент Годлевский 16.11.2017, 10:39

Винцент Годлевский

Один из лидеров национального Возрождения первым начал проводить мессы на белорусском языке.

Один из лидеров белорусского национально-освободительного движения ксендз Винцент Годлевский родился 16 ноября 1898 года.

Винцент Годлевский - католический священник, руководитель национального белорусского подполья в годы немецкой оккупации, идеолог белорусской национальной идеи и создатель «Беларускай незалежнiцкай партыi». Один из крупнейших политических и общественных деятелей Западной Беларуси межвоенного периода.

Он окончил Виленскую католическую духовную семинарию и Петербургскую католическую духовную академию. Винцента Гoдлевского неоднократно арестовывали власти Польши за его политическую деятельность. После раздела начала Второй Мировой войны он жил в Каунасе, а затем — в Варшаве и занимался переводом на белорусский язык Библии и Нового Завета. Винцент Гадлевский издавал газету «Беларускі Фронт».

Именно тогда по его инициативе была основана подпольная «Беларуская незалежнiцкая партыя», вокруг которой объединились патриоты и сторонники самостоятельности нашей страны.

С сентября 1941 года ксендз жил в Минске, служил в Костеле святых Симона и Елены. На первых порах войны между Германией и СССР Винцент Годлевский надеялся, что после окончания войны немцы отдадут белорусам власть в стране. Вместе с Яном Станкевичем он пытался вести в Беларуси культурно-просветительскую деятельность, однако, их деятельность была запрещена немецкой властью. Вскоре Винцент Годлевский начал критиковать немецкую политику в отношении белорусского народа.

15 декабря 1942 года группа белорусской интеллигенции собралась в Генеральном школьном инспекторате, чтобы почтить годовщину открытия Первого Всебелорусского конгресса 1917 года в Минске. Для конспирации было решено затемнить окна. Когда с приветственным словом к собравшимся обратился Винцент Годлевский, внезапно в помещении погас свет. Видимо, это было дело рук сыщиков, которые уже давно следили за ксендзом. По воспоминаниям Вацлава Пануцевича, ксендз зажег свечи и сказал: «Как и первые христиане, мы собираемся при свечах. Мы верим, что дело нашей независимости, за которую боролся Первый Всебелорусский конгресс, и святая победа будут за нами». Ксендз знал, что обречен, но не предпринял никаких попыток исчезнуть. Как христианин, он решил нести свой крест до конца. Его задачей было сохранить Национальное антифашистское сопротивление, а также людей, которых ему удалось объединить.

Немецкие власти арестовали Винцента Гoдлевского 24 декабря 1942 года. Он был расстрелян в Тростенце под Минском.