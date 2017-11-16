Баскетболистка Елена Левченко: Смысл жизни в том, чтобы меняться каждый день 1 16.11.2017, 12:43

Звезда белорусского баскетбола рассказала о своем жизненном кредо.

Елена Левченко — одна из самых нестандартных отечественных спортсменок, которая даже фотосессию в тренажерном зале способна превратить в произведение искусства. Falcon Club Fitness и команда лучших белорусских фотографов радуют наш глаз в преддверии отборочного матча белорусок с эстонками и дебюта Елены Левченко за свой новый клуб, пишет «Прессбол».

- Помнишь первый поход в тренажерный зал?

- О да, это было в 2000 году, когда я уехала в США. Происходит это, наверное, у всех примерно одинаково: заходишь в зал, видишь огромное количество тренажеров и ничего не понимаешь :) К тому же я тогда еще плохо знала английский, так что мою растерянность можно понять. Повезло познакомиться с фитнес-инструктором из Украины, и это все решило. Такой шанс я упустить не могла. Она начала все подробно и грамотно объяснять, курировала мои тренировки, заложила базу. Так что я быстро во всем разобралась. С тех пор с залом не расстаюсь.

- Вот именно! Как тебе не позвонишь, ты или собираешься в тренажерный зал, или уже там.

- Ну, я не постоянно там :) Просто каждый день стараюсь находить время, чтобы провести тренировку. Когда у тебя много травм и операций, то надо заботиться о теле, поддерживать мышечный корсет. Зал не является для меня местом, где делаю один и тот же набор упражнений. Это не скучная обязаловка. Всегда вношу какую-то новизну в процесс и это точно не может надоесть.

- Иногда приходится себя заставлять? Есть ли в этом смысл?

- Если в какой-то сфере чувствуешь себя комфортно, то просто привыкаешь и останавливаешься в развитии. Да что там, я же и так классная! Формула успеха, на мой взгляд, это постоянное стремление покинуть зону комфорта. Только в этом случае растешь и эмоционально, и профессионально, и духовно. Но не каждый может с этим справиться. Гораздо комфортнее и безопаснее сидеть в своем уютном мире, вещать оттуда и думать, почему жизнь так не справедлива. Так вот: ее смысл в том, чтобы меняться каждый день.

- Хорошо, но ты же можешь пропустить?

- Бывало :) В конце сезона, например, когда организм уже не пределе. Спортсмены ведь тоже живые люди, роботов среди нас нет.

- Знаю, что за четыре года, проведенные в Китае, ты пересмотрела свои взгляды на тренировки.

Да, это произошло два года назад, когда я приехала выступать за "Дельфинов" в теплую провинцию Гуандун. Казалось бы, столько лет в баскетболе, меня ничем уже не удивишь.

Я приехала, познакомилась с нашим тренером по физподготовке. Он сказал, что мы будем ходить в тренажерный зал сразу после игр. Шок! Представь, три матча в неделю, постоянные переезды по всему Китаю, я по 40 минут на площадке в каждой игре выкладываюсь, и тут надо сразу идти в зал. Мы начали диалог, в конце концов он меня убедил. Я ценю профессионализм в людях. Выглядит тренировка как Olympic Lifting. Ты приходишь на полчаса, может чуть больше.

Тренировка тщательно расписана, буквально по минутам. Как правило, это 3-4 упражнения по 3 подхода и 90% от максимального веса, который можешь поднять. До этого тебя тщательно тестируют. В общем, все по науке. Очень щепетильный подход, и у каждого игрока свой индивидуальный план. Круто!

Считаю такую систему полностью оправданной, поскольку за это время не случилось ни одной новой травмы, и тело мне благодарно. Думаю, здесь все дело в восстановлении. Когда у тебя игра во вторник, а следующая в четверг, то тренажерный зал в среду -- это не очень хорошая идея, потому что тело просто не успеет восстановиться к игре. А вот если сразу после матча, и так точечно, как машину смазать, знаешь, это все меняет. Много времени остается на полноценный сон и отдых.

- Ты и сейчас с тренером на связи?

- Да, а он на связи с моим тренером по физической подготовке из США. Рада, что у меня есть такая команда. Этим летом мы действительно все вместе здорово потрудились, и я надеюсь, что форму в течение сезона придется только поддерживать.

- В чем специфика тренировок в зале именно для баскетболисток?

- Американский футбол, например, целиком в рывках и остановках. Футбол — это длительный продолжительный бег. А баскетбол — толчок, прыжок, ускорение, остановка. Это игра на высоких скоростях и потому в упражнениях очень важна взрывная часть и скорость подъема. Ты можешь присесть медленно, но подъем должен быть мощным и с толчком. Это если совсем коротко и максимально сжато говорить.

- Любимое упражнение?

- Все почему-то ненавидят "делать ноги", а я люблю.

Насколько тебе интересны новые направления в фитнесе — не силовые?

Безумно! Я все это пробую. И высокоскоростные тренировки, и пилатес на реформере, и йогу, также я бегаю, езжу на велосипеде. То есть постоянно выхожу из зоны комфорта, вношу разнообразие, но в зал возвращаюсь всегда.

- Можешь ли ты отличить хороший тренажерный зал от плохого? И что должно быть в твоем зале?

- Конечно :) В прошлом году в Китае вроде бы все тренажеры были нормальными — TechnoGym, но ты начинаешь заниматься и понимаешь, что это ни разу не TechnoGym. В Falcon Club Fitness все профессиональное. Кроме того, мне важно, чтобы были свободные веса, чтобы была штанга, тумбы, много мячей с отягощением, много резинок и канатов. Всего этого здесь в избытке. Ну и самый главный плюс — комфортно заниматься. Никто не стоит у тебя за спиной, никто не раздражает лишними разговорами. Зал очень большой и всегда можно найти место только для себя.

- Зал — это важно и прекрасно, но питание также одна из основ, если мы говорим о серьезных результатах и качественных тренировках.

- Питание начало меняться с отъездом в США. Я набрала вес, а потом случились травмы коленей. Когда учишься в университете, то денег мало и питаешься как получается, а не так, как хотелось бы. Когда стала играть в WNBA, то все относительно стабилизировалось. Сейчас не ем красное мясо. Отдаю предпочтение растительной пище, рыбе, также готовлю сама. Бывают ситуации, например, в Китае, когда стоишь перед выбором — куриные лапки или чизбургер. Тогда я съем чизбургер. Но разницу чувствуешь сразу, это как плохой бензин.

Рада, что культура питания появляется и в Беларуси. Уже можно найти и соевое молоко, и кокосовое, и много других важных продуктов. Последний сезон в Китае я провела со своей подушкой и блендером. На каждый выезд они ездили со мной. Кому-то это может показаться смешным, но сон — мое главное восстановление, а еда — топливо для хороших игр. Поэтому просто не обращаю внимания.

- Открываешь холодильник ночью?

- Нет, это как-то обошло меня стороной. Просто не нравится состояние засыпать на полный желудок. Калории тоже не считаю. Держу баланс и все. Из особенностей — не могу, например, есть сразу после игр. Матчи интенсивные, и нужно очень много времени, чтобы поесть. Но сейчас стала заставлять себя съедать хотя бы банан, выпивать быстрые углеводы, свежевыжатый сок, что-то жидкое сразу после игр, и это опять же связано с тем, что нужно идти в зал и работать. Для этого нужны силы. Зато на следующий день после игры, я очень-очень голодна.

- И все же от каких вкусняшек ты ни за что не откажешься?

- Люблю выпечку и маффины, но, пожалуй, съем что-то из этого в первой половине дня :)

- Буквально на днях ты подписала очередной контракт. Поделись, где ты будешь играть и за каким чемпионатом следить всем белорусским баскетбольным болельщикам?

Это Китай. И это будет мой пятый сезон в Поднебесной. Моя новая команда "Чэнду" располагается в одноименном городе на на юго-западе страны в провинции Сычуань. Я не слишком много о ней знаю. Если коротко, то молодой коллектив, молодой тренер и амбициозные задачи. Сам город большой, если не ошибаюсь, почти 16 миллионов человек. По характеру похож на Москву, а известен он, прежде всего, своим заповедником больших панд. Так что если туристы едут в Чэнду — значит, в гости к пандам. Я тоже обязательно к ним наведаюсь, как только обоснуюсь. В нынешнем сезоне чемпионат в Китае стартует на месяц позже — в середине ноября. Если раньше мы играли основной раунд Юг против Севера и потом плей-офф, то сейчас это будет круговой турнир "каждый с каждым" и затем игры на выбывание. Это значит, еще больше переездов, перелетов и гостиниц. Смотрю в расписание и понимаю, что плотность матчей просто сумасшедшая. Прилечу — и сразу в игру. Времени на адаптацию и акклиматизацию совсем не будет. Но я к этому готова. Хочется скорее на площадку и побольше баскетбола.