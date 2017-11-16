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В Белостоке прошел конкурс белорусской песни

  • 16.11.2017, 16:14

На сцене каждый желающий мог выступить со своей любимой песней.

Начальная школа №4 в Белостоке уже в очередной раз устроила мероприятие, в котором каждый желающий мог выступить со своей любимой песней. Кроме зрителей, выступления учеников оценивала специальная комиссия. Однако, как отметила для «Радыё Рацыі» организатор мероприятия Алина Вовранюк, конкурс - это прежде всего игра.

- Самое важное, что хотят участвовать. У нас проходил конкурс английской песни. Они сами предложили, чтобы прошел конкурс белорусской песни. И я фактически нажимала, чтобы все же провели. Ведь если один год не сделаем, то после и не вернемся. И я думаю, что это доказательство того, что следует делать такие конкурсы.

Выступающие могут рассчитывать на подарки, которые получат во время рождественской вечеринки.


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