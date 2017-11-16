Что задумал Путин? 2 16.11.2017, 22:33

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Почему Кремль снова заговорил о переуступке «долга Януковича» стороне, которая имеет «особые отношения» с Украиной?

Такое заявление сделали в российском Министерстве финансов. Почему в Москве заговорили о таком странном с экономической точки зрения сценарии и как это может быть связано с последними договоренностями между США и РФ, выяснял "Апостроф".

Россия готова переуступить "долг Януковича" в размере $3 млрд, возвращения которого Москва требует от Киева, другой стране. Как отметил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, это может быть государство, которое могло бы взять на себя такую миссию "в силу своего особого отношения с Украиной". При этом Россия готова получить сумму долга как деньгами, так и ценными бумагами.

Как известно, Украина в 2013 году при президенте Викторе Януковиче взяла у РФ кредит в размере $3 млрд. Кредит должен был быть погашен до конца 2015 года. Украина предлагала России реструктурировать задолженность по этому кредиту, однако Москва отказалась принять условия, настаивая на суверенном характере долга. В феврале 2016 года в связи с невыплатой "долга Януковича" РФ подала иск против Украины в Высокий суд Лондона. Лондонский суд в марте 2017 года удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине, однако позволил украинской стороне подать апелляцию.

Российский Минфин поспешил заявить, что суд фактически признал справедливым требование РФ о возвращении Украиной долга, однако пока окончательного решения нет. Тем не менее, как писал ранее "Апостроф", фемида, скорее всего, займет сторону России.

Показательно, что в последнее время Украина и Россия напрямую не обсуждают вопрос "долга Януковича" – все переговоры ведутся через посредника, роль которого выполняет Германия.

Старая песня о долге

Идея о переуступке "долга Януковича" третьей стороне не нова, отмечает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко, вспоминая заявления президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в ноябре 2015 года. Тогда российский президент сообщил о готовности реструктуризировать долг в $3 млрд "в случае гарантии либо от правительства США, либо от Евросоюза, либо от одного из солидных международных финансовых институтов".

"Позже, после этого заявления Путина, представители российской власти несколько раз посылали такие сигналы в международное пространство. Однако после подачи иска в лондонский суд этот вопрос не поднимался", - сказал эксперт.

По мнению Устенко, предложенная Россией передача долга от одной страны другой выглядит довольно странно и для мировой практики является "чем-то из области фантастики". Он считает возможным вариант, при котором Украина получит от третьей стороны "дополнительный денежный ресурс, который перекроет долг перед РФ". "Сейчас речь идет, скорее всего, о тех же игроках – США, ЕС, МВФ", - отметил экономист.

Впрочем, в украинском политикуме и экспертном сообществе не исключают, что предложение Москвы все-таки может быть реализовано.

"Теоретически это возможно, и потом с ними [третьей стороной] нам будет легче договориться. Может, будет какой-то потом дисконт", - сказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергей Мельник.

"Я думаю, что это очень возможный и вполне вероятный сценарий. Нам надо это сделать, поскольку рано или поздно станет вопрос о выплате этого долга, когда мы в итоге проиграем лондонский суд – через год-два-три все равно это случится – у нас не будет политической возможности это сделать, а пребывать в дефолте – тоже дискомфортно", - заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Что задумал Путин?

Почему же Россия именно теперь заговорила о переуступке "долга Януковича" стороне, которая имеет "особые отношения" с Украиной?

По мнению Олега Устенко, в данной ситуации много странностей. В январе 2018 года арбитраж в Лондоне должен вынести окончательное решение по этому делу. "Есть большая вероятность, что Украине придется возвращать этот долг. А, если это так, то я не вижу большой необходимости поднятия [Россией] этой темы. Зачем этот вопрос поднимается снова, если можно дождаться середины января, тем более, что ждали намного дольше?" – задается вопросом эксперт.

Однако не исключено, что Россия не уверена в своей победе в суде. "Возможно, там и по суду не все так просто, поэтому они и ищут варианты", - предположил нардеп Сергей Мельник.

"Это заявление Минфина РФ я расцениваю как предчувствие поражения в судах. Если долги перепродаются, то обычно с дисконтом, если в РФ заговорили публично о такой сделке, значит, нет уверенности, что решение суда будет в их пользу или будет исполнено. Скорее всего, это не предположение российского Минфина, а начало торгов за этот долг. Тем более, что в РФ ситуация с соцвыплатами ожидается в 2018 году критической", - заявил член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Все же главным мотивом Москвы в данном вопросе, по мнению экспертов, является политика.

"Этот сигнал с точки зрения экономики и финансов не совсем логичен. Поскольку я не вижу экономической подоплеки, значит, есть неэкономическая подоплека", - сказал Олег Устенко.

И одним из таких политических мотивов может быть готовность Кремля искать компромисс по ситуации на Донбассе.

"Я думаю, что это – признак того, что Россия показывает готовность к компромиссу в принципе, в вопросе того же Донбасса. Потому что это ("долг Януковича", – "Апостроф") всегда был вопрос политический, и сейчас они показывают политическую волю договариваться. И это точно говорит о том, что они не хотят обострять дальше ситуацию", - отметил Сергей Фурса.

Виталий Шапран еще более категоричен в своих оценках. "Можно предположить, что по мере ухудшения исполнения федерального бюджета РФ, эти $3 млрд могут стать частью пакетных договоренностей, например, при деоккупации Донбасса и передаче Крыма Украине", - заявил он.