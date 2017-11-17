Отдых в эмиратах 10 Валерий Карбалевич, sn-plus.com

17.11.2017, 7:46

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Вот какую удивительную экономику мы построили.

8 ноября, после долгого перерыва Александр Лукашенко официально появился в Беларуси: встретился с президентом Международного комитета Красного Креста. Последний раз перед этим он показывался на информационных экранах родины только 24 октября. Во время длительного перерыва А. Лукашенко был в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Официальные источники не сообщали точно дату отъезда и приезда главы государства. По косвенной информации, А. Лукашенко поехал туда 25 октября, а вернулся 6 ноября. То есть провел в Эмиратах 12 суток.

А. Лукашенко шестой раз посетил ОАЭ. Экономический эффект от этих визитов небольшой. В 2016 году товарооборот между Беларусью и ОАЭ составил $37,8 млн., в том числе белорусский экспорт — $29,3 млн. Получается примерно $5 млн экспорта на каждый визит. Не уверен, что это окупило стоимость самих вояжей правителя.

Есть, правда, подозрение, что Беларусь продает ОАЭ оружие, и эта торговля не отображается в официальной статистике. Портал TUT.BY сообщал, что созданная белорусским олигархом Владимиром Пефтиевым в Абу-Даби фирма BelTechExport FZE, которая является дочерней компанией «Белтехэкспорт» (экспорт оружия), в 2017 году заключила контракт с Вооруженными силами ОАЭ на обслуживание военной техники на сумму около $30 млн долларов.

Но эти поездки А. Лукашенко интересны другим. Первые три визиты (2000, 2007, 2013 годы) были рутинными, ничего необычного там не было. А вот три последних вояжа оказались немного странными и даже вначале загадочными.

В 2014 г. «рабочий визит» А. Лукашенко в ОАЭ продолжался целых девять дней: с 25 октября по 2 ноября. Даже сообщалось, что команда правителя Беларуси провела хоккейный матч с «командой ветеранов хоккея Эмиратов» (!).

В 2016 году визит А. Лукашенко в ОАЭ продолжался с 30 октября по 6 ноября. Всего неделя. Видимо, ветераны хоккея Эмиратов были заняты.

И вот в этом году поездка длилась рекордные 12 дней. Политолог Андрей Федоров подсчитал, что это было самое долгое пребывание белорусского правителя вне пределов Беларуси. Журналисты уже обратили внимание, что даты визитов странным образом совпадает с периодом школьных каникул у Коли.

Пресс-служба главы государства оказалась перед определенной дилеммой: как объяснить белорусскому обществу эти странные вояжи. Казалось, более логично было объявить поездки А. Лукашенко отдыхом. Но его имиджмейкеры, видимо, решили, что это неудобно. Ведь известно, что отдых в ОАЭ очень дорогой. Согласно версии интернет-газеты «Салідарнасць», президент, вероятно, жил в отеле уровня «не ниже элитного отеля Бурдж-эль-Араб», где одна ночь стоит от 3 до 6 тысяч евро. А его же всегда сопровождает большая свита. Для большинства белорусов, отдыхающих на дачах и перебивающихся от зарплаты до зарплаты, такая роскошь непонятна. Тем более, официальные СМИ создают совсем другой образ «народного президента». Дескать, он постоянно, день и ночь работает для народа, себя не жалеет, ему некогда отдыхать.

Поэтому решили объявить отдых «рабочим визитом». Но в итоге получился конфуз. Ведь статус «рабочего визита» требует встреч с тамошними официальными лицами соответствующего уровня, а также подписанных соглашений. То есть нужны итоги визита, а их нет. Возникает естественный вопрос: чего ездил, на что потратил 12 дней рабочего визита?

Удивление вызывает и уровень встреч. Александр Лукашенко провел переговоры с министром юстиции ОАЭ, а также, что стало уже традицией, с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном. По информации белорусских независимых СМИ, именно этому деятелю принадлежит фирма, которая, согласно указу А. Лукашенко, получила во владение два гектара охотничьих угодий неподалеку от Логойска.

Кстати, там же в ОАЭ произошла встреча Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Тот пробыл в ОАЭ два дня, но успел подписать договор о безвизовом режиме между Украиной и ОАЭ. А белорусы по-прежнему платят за визу $85, если она оформляется через турагентство, или $150, если получать ее самостоятельно.

В первом сообщении пресс-службы белорусского правителя о его визите в Эмираты было отмечено, что «запланированы переговоры с руководством ОАЭ». Но вот как раз встреча с президентом этого государства шейхом Халифам бен Заид аль-Нахайяном не состоялась. Глава ОАЭ не принял А. Лукашенко ни в 2014, ни в 2016 годах, ни сейчас. И это определенный дипломатический нонсенс. Ведь в международной практике не принято, чтобы глава государства приехал с визитом в другую страну, а тамошний президент его не принял. Это нарушение всех дипломатических протоколов. Здесь дело даже не в А. Лукашенко, которого, как выясняется, не очень уважают на Ближнем Востоке. Но, как говорил герой одного популярного фильма, за державу обидно.

А нам остается радоваться, что хоть у одного белорусского школьника осенние каникулы прошли очень содержательно.

А между тем за время отдыха президента в стране накопилось много проблем. 10 ноября Александр Лукашенко провел совещание по сельскому хозяйству. Газета «Советская Белоруссия», освещая это мероприятие, поспешила обрадовать, что в этом году экспорт продовольствия вырос на $600 млн.

Но если посмотреть на ситуацию более пристально, то не все так радужно. Дело даже не в том, что распоряжение президента завершить уборочные работы к 7 ноября не выполнено. И что, как признал А. Лукашенко, руководители регионов занимаются приписками.

Совещание посвящалось оздоровлению убыточных сельхозпредприятий. В июле 2016 года был подписан указ № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Таковых на тот момент насчитывалось 425. Это с учетом обильных государственных дотаций. Указ предусматривал дополнительную финансовую господдержку. Прошел год. Выяснилось, что все госдотации помогли сельхозорганизациям, как мертвому припарки. Правительство просит президента внести изменения в указ. Проще говоря, нужны новые дотации.

Итак, что получается. Растет экспорт продовольствия и, одновременно, растут и госдотации в сельское хозяйство. А чтобы свести концы с концами, государство залезает во все новые долги. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 октября внешний госдолг Беларуси увеличился с начала года на 19,5%. Вот какую удивительную экономику мы построили.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com