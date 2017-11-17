Павел Северинец: В «Беларусаліме» скрыто 300 ключей к разгадке ситуации в Беларуси 3 17.11.2017, 8:19

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Новая книга политика – это своеобразный шифр на тему битвы добра и зла в нашей стране.

Политик Павел Северинец, сопредседатель организационного комитета «Белорусской христианской демократии», в присутствии нескольких сотен человек презентовал в минском отеле «Виктория» свой дебютный роман «Беларусалім». Согласно анонсу произведения, действующими лицами романа стали высшие должностные лица Беларуси, международный капитал, а также священнослужители (в том числе «православный анархист»), пишет tut.by.

«У пісьменніка-хрысціяніна заўсёды ёсць некалькі важных тэм. А для сённяшніх часоў перад такім пісьменнікам застаецца самая важная і цікавая тема — тэма апошняй бітвы дабра і зла, тэма Апакаліпсісу і Армагедону», — такими словами Северинец начал свой рассказ о романе.

Над произведением политик работал двенадцать лет. Многие главы писались в деревнях Малое Ситно (Полоцкий район) и Куплин (Пружанский район), где Павел отбывал сроки за, соответственно, организацию протестов после референдума 2004 года и после «площади» 2010 года. Также книга писалась «на сутках» в ЦИП на Окрестино и следственном изоляторе КГБ — «американке».

По словам Северинца, в 2010 году квартиру, где печатали произведение, «накрыли» люди в штатском и все забрали. Правда, через некоторое вернули. Несмотря на все сложности, Северинец, по его словам, в конце концов написал то, что хотел.

Не мешали политику и бытовые трудности. Один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич вспомнил, как снимал вместе с Северинцем квартиру. По его словам, пока тот писал свое произведение, забывал о еде. Поэтому Дашкевич приносил товарищу продукты с Червенского рынка, где тогда работал. «Беларусалім» он еще не читал, но одобряет, уточнил Дмитрий. Кроме Дашкевича выходу книги помогли и многочисленные спонсоры, которые пожертвовали на ее издание 2,5 тысячи долларов.

По словам писателя, «Беларусалім» будет состоять из трех книг. Все они написаны, но презентоваться будут по одной (первая получила название «Золак»). По задумке Северинца, роман описывает борьбу добра и зла, Бога и дьявола, которая есть в каждом человеке, и в этой борьбе во всемирных масштабах представлена Беларусь. Автор предупредил, что это не фантастический роман, а роман-притча. «Фантастыкі тут не болей, чым у нашым жыцці. Таму «Беларусалім» — гэта раман пра тое, як у нас усё можа быць. Кніга пра жыццё, каханне, пра волю і пра веру», — объяснил писатель.

Северинец уверен — у Беларуси особенное место в божьем замысле. Объясняя название произведения, он напомнил, что ключевое пророчество Библии об Апокалипсисе связано с обновлением Израиля. «І Беларусь — гэта тое месца, дзе на працягу апошніх двухсот гадоў быў фактычна вынашаны сам Ізраіль. Тут нарадзіліся людзі, якія аднавілі мову іўрыт і дзяржаву Ізраіль. Тут нарадзіліся будучыя кіраўнікі гэтай дзяржавы, а таксама больш дзесяці нобелеўскіх лаурэатаў. Так што чытайце «Беларусалім», у другой кнізе гэта тэма атрымае шырокае асвятленне», — анонсировал автор.

Писатель предупредил, что все совпадения в книге случайны, а все параллели остаются параллелями. Но роман — это своеобразный шифр. К примеру, в первой книге скрыто 300 ключей к главной разгадке произведения. По задумке автора, загадка романа приоткроется только во второй книге, но полностью раскроется лишь в третьей. Северинец дал совет тем, кто захочет разгадать тайну «Беларусаліма»: попросил обращать внимание на цифры, исторические даты, имена и цитаты из Библии, с которых начинается каждая глава книги. По его словам, после выхода всех частей романа он устроит квест, чтобы выяснить, кто из читателей был внимательнее.

Кроме самого автора, на сцену поднималась его жена Ольга, которая зачитывала некоторые отрывки из романа, а также приглашенные автором гости.

По подсчетам литератора Михася Скоблы, белорусские писатели в сумме отсидели в тюрьмах более 1000 лет. «Аднак у мяне больш давер да гэтых, пісьменнікаў. Таму што бачна, што аўтар без гэтага не можа. Ён сядзіць у турме, а піша раман», — поделился мнением Скобла.

Один из основателей «Молодого фронта» Алесей Шеин, чья книга «Сем камянёў» была отмечена Европейским обществом научной фантастики за лучший литературный дебют, заметил, что «кнігі дзеляцца на два тыпы: якія захапляюць тым, што будзе далей, і тыя, якія захапляюць ужо у працэсе чытання. Чытаючы гэту кнігу, трэба прыкласці высілкі інтэлектуальныя і высілкі духоўныя».

Завершил презентацию солист группы «Новый Иерусалим» Александр Патлис, исполнив песню «Як я без цябе». Гости выстроились в очередь за автографами (приобрести роман можно было в импровизированной книжной лавке за 12 рублей).

Переводчица Грета, стоявшая в очереди за автографом автора, рассказала, что презентация оправдала все ее ожидания: «Я очень ждала эту книгу, поскольку слежу за творчеством Павла Северинца, и было очень интересно, что он напишет в «Беларусаліме». И судя по всему, сегодня ночью я буду читать и читать, потому что считаю книгу очень важной для белорусского сознания. Поэтому каждый белорус должен приобрести ее. Эта книга — большой вклад в белорусский язык и белорусскую культуру. Это самое важное».

А исследователь истории Беларуси Павел ожидает отыскать в «Беларусалiме» «беларускі дзэн» и корни национальной идеи. «Пэўна яна там знойдзе нейкія ўвасабленні, нейкія падмуркі для ідэі, для будучыні Беларусі. Любая кніга нясе пэўную інфармацыю, а інфармацыя можа па-рознаму паўплываць на чалавека. Можа хтосьці зменіць свае погляды, можа хтосьці прыйдзе да Бога, да нейкай нацыянальнай свядомасці. Ад кнігі можна чакаць рознага. На то яна і кніга, што ў ёй напісана больш між радкамі, чым у іх», — считает Павел.

Северинец объявил, что презентации романа пройдут в 50 городах Беларуси и за рубежом, и будут продолжаться в течение нескольких лет.