Саудовским принцам предложили обменять деньги на свободу 16 17.11.2017, 12:58

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Фото: Reuters

Правительство планирует пополнить государственную казну на сотни миллиардов долларов.

Власти Саудовской Аравии предложили членам королевской семьи, задержанным по подозрениям в коррупции, обменять часть их имущества на свободу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники (перевод – gazeta.ru).

Издание пояснило, что таким образом правительство планирует пополнить государственную казну на сотни миллиардов долларов.

«Они ведут переговоры с большинством тех, кто находится в Ritz (отель Ritz-Carlton — ред.). Доставайте наличные и можете быть свободны», — сказал источник.

По словам собеседника газеты, одному из задержанных миллиардеров предложили перечислить государству 70% от своего состояния для покрытия ущерба от коррупционной деятельности.

Ранее СМИ сообщили, что миллиардеры Саудовской Аравии ищут пути вывода активов из страны.