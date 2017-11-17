В Apple нашли выход для владельцев «замерзающих» iPhone X 2 17.11.2017, 13:59

1,934

Теперь сенсорный экран будет работать и на холоде.

Чуть более недели назад в сети стали появляться жалобы от владельцев iPhone X на экран смартфона — в холодную погоду сенсор отказывался реагировать на нажатия, пишет onliner.by.

В Apple подтвердили, что температура ниже нуля — не идеальные условия эксплуатации смартфона. Об этом имеется информация и на сайте компании: температура эксплуатации указана в диапазоне от 0 до 35 градусов по Цельсию.

Накануне Apple все же выпустила незначительное обновление 11.1.2, которое исправляет две ошибки. Теперь сенсор «замерзать» не будет. Кроме того, исправлен баг, связанный с Live Photo и видео: записанный контент при воспроизведении мог искажаться. Апдейт «весит» чуть более 30 мегабайт.

Напомним, рабочая температура в диапазоне от 0 до 35 градусов характерна для многих электронных устройств. При этом диапазон хранения шире.