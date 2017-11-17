Врач назвал 12 способов повысить жизненный тонус и работоспособность 3 17.11.2017, 15:11

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Несколько полезных рекомендаций.

Жизненный тонус – это характеристика индивидуальная и зависит по большей части от темперамента и типа нервной системы (а это характеристики врождённые).

Поэтому первое правило, как оставаться бодрым – найти свой темп жизни. Не нужно ежедневно назначать встречи, если такое количество общения вам не по душе. И не нужно одновременно ходить на 7 разных курсов, чтобы вами восхищались окружающие (скорее они восхитятся вашими мешками под глазами). Дальше подготовили несколько рекомендаций, как меньше уставать и повысить свою работоспособность. Выбирайте, пробуйте и практикуйте то, что вам по душе, пишет для nv.ua врач-невролог высшей категории Алексей Сиделковский.

- Не забивайте свой день под завязку. Даже роботы устают от постоянной активности, что уж говорить о живом организме.

- Высыпайтесь. Недостаток сна ведёт к нарушениям работы нервной системы, а это сказывается и на интеллектуальных способностях, и на эмоциональном состоянии.

- Избегайте стрессов. У вас конфликты на работе, которые невозможно решить? Смените работу. - Проблемы в семейной жизни? Запишитесь на консультацию к психологу.

- Обследуйтесь и займитесь лечением. Может ваша усталость вызвана проблемами с кишечником или гормональным дисбалансом.

- Принимайте витамины. Увы, с едой мы не получаем нужное количество витаминов, минералов и прочих аминокислот. Зато в аптеках продаются специально разработанные комплексы, которые обеспечат вас всем необходимым.

- Правильно питайтесь. Следуйте прописным правилам: меньше жареного, газированного, мучного и сахарного, больше молочных продуктов, мяса/рыбы и зелёных овощей.

- Нагружайте себя физически. Утренняя получасовая зарядка или пробежка повысят тонус вашего организма и поднимут настроение. Также отлично подойдут плавание, танцы и йога.

- Не бездельничайте. Конечно, можно раз в пару недель позволить себе абсолютный выходной. Но только один, иначе лень начнёт разрастаться и высосет из вас все соки!

- Планируйте. Составляйте себе план на год, квартал, месяц, неделю и день. Только никакой фантастики типа выучить английский за месяц или заехать в 20 мест за один день. Когда вы ставите себе физически невыполнимые цели, реализовать их, разумеется, не получается, от этого появляется чувство вины, падает самооценка и уже ничего не хочется делать.

- Расслабляйтесь. Не просто валяясь на диване! Найдите какую-нибудь активность, после которой вы будете чувствовать себя бодрой и отдохнувшей. Займитесь живописью или вязанием, кулинарией или лепкой, медитациями или садоводством.

- Развивайтесь. Чтобы найти свою цель и хобби, важно пробовать новое, иначе откуда вам узнать, что именно “ваше”. Ознакомьтесь с новой темой. Интересно – продолжайте, нет - по крайней мере вы стали более эрудированными.

- Сходите на индивидуальную консультацию к психотерапевту. Это поможет вам разобраться в себе и найти “свой” путь. К тому же специалист определит, если вы таки страдаете депрессией, и поможет от неё излечиться.