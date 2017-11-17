Александр Венгерский уехал за границу 9 17.11.2017, 15:38

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Болельщик-патриот собирается заработать деньги на оплату штрафа за свою гражданскую позицию.

Александр Венгерский, который выбежал на поле во время игры БАТЭ с Арсеналом, заявил, что уехал за границу, чтобы заработать деньги на оплату штрафа.

Тем временем Венгерского ждет суд с БАТЭ. Футбольный клуб намерен взыскать с него 5 тысяч евро в счет штрафа, наложенного Европейской федерацией футбола.

Корреспондент «Народной Волi» обратился к Александру Венгерскому за комментарием, и он сообщил, что на суде присутствовать не будет:

- Я сейчас нахожусь за границей, работаю. Надеюсь, что суд объективно разберется в обстоятельствах дела, но для меня не будет трагедией, если процесс проиграю. Правда, не дожидаясь судебного решения, я уехал в одну европейскую страну, где уже некоторое время работаю. Уехал именно для того, чтобы заработать деньги на оплату штрафа. Хотя собираюсь их передать напрямую в детский дом.

- Значит, на суд вы не собираетесь?

- Я не вернусь в Беларусь, пока не заработаю 5 тысяч евро. Если суд перенесут, то будет хорошо, но за пределами страны буду находиться примерно 4-5 месяцев. Затем передам деньги в детский дом и только после этого приду в суд. Если же судебное решение не в мою пользу будет принято заочно, без моего участия, то либо буду обжаловать его, либо вынужден буду заплатить еще 5 тысяч евро.

- Может, в таком случае по результату судебного решения лучше отдать деньги клубу, а уже затем совместно с БАТЭ передать их в детский дом? Будет такой своеобразный акт примирения...

- Я принципиально хочу показать, что готов отвечать за свои действия, но на благотворительность деньги передам сам. Если же борисовчане еще 5000 евро отсудят, то и эту сумму, думаю, миром найдем. Пусть им будет легче на душе и сердце ...