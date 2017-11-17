Украина направила в МИД Беларуси ноту в связи с задержанием Шаройко 17.11.2017, 20:33

Павел Шаройко

Посольство Украины в Беларуси «разбирается в ситуации» с задержанием украинского журналиста.

Посольство Украины в Беларуси направило министерству иностранных дел страны ноту протеста в связи с задержанием собственного корреспондента "Українського радіо" Павла Шаройко.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Он отметил, что посольство "разбирается в ситуации и контролирует вопрос".

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил сегодня, что в Беларуси задержали Шаройко. По неофициальной информации, журналисту предъявлены обвинения в шпионаже, отметил глава НОТУ. Хоркин подтвердил, что Шаройко арестован в Беларуси. В редакции сообщили, что журналист уже около двух недель не выходит на связь.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что Шаройко был задержан еще 25 октября. Вначале родные не сообщали о его аресте, "рассчитывая на определенные тайные или непубличные дипломатические усилия".

В МИД Украины заявили, что знают о ситуации и принимают меры по защите прав Шаройко.