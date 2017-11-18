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США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора

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  • 18.11.2017, 11:11
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Советской власти не удалось уничтожить идентичность и независимость украинского народа.

США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине 1932-33 годов. Такое заявление обнародовала спикер Госдепартамента Хезер Нойерт, передает Укринформ.  

"Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур, что привело к Голодомору, или "смерти от голода", стало одним из самых жестоких деяний ХХ века, что превратило европейскую житницу в землю человеческих страданий", - отмечается в заявлении.  

США подчеркнули, что при этом советской власти не удалось уничтожить идентичность и независимость украинского народа.

Ранее правительство Великобритании заявило о готовности признать Голодомор в Украине геноцидом после того, как этот термин по отношению к трагедии установит суд.

3 марта 2017 года сообщалось, что Португалия признала Голодомор геноцидом украинского народа.


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