Имперские штурмовики британской короны: принцы снялись в «Звездных войнах» 18.11.2017, 20:26

Ни один наследник британского престола не пострадал.

Наследники британской короны принцы Уильям и Гарри тайно снялись в "Звездных войнах" в роли имперских штурмовиков для восьмой серии киносаги - "Последние джедаи", которая выходит на экраны в декабре, сообщает bbc.com.

Тайну раскрыл английский актер Джон Бойега, играющий в этой и в предыдущей сериях Финна - бывшего сослуживца героев Уильяма и Гарри, штурмовика-дезертира, примкнувшего к сопротивлению.

Внуки британской королевы Елизаветы II кратко появятся на экранах с головы до ног облаченные в белые доспехи безжалостных солдат звездной империи. Компанию им составит еще один британец, актер Том Харди - в таком же обезличенном наряде.

Слухи об участии принцев в "Звездных войнах" появились в апреле прошлого года после их поездки на студию Pinewood неподалеку от Лондона, где в тот момент проходили съемки восьмой серии.

Герцог Кембриджский Уильям, второй по счету претендент на британский престол, сразился тогда с младшим братом Гарри на световых мечах, попозировал в компании лохматого космического пилота и контрабандиста Чубакки и пообщался с актерами, включая Бойегу.

А теперь Бойега признал, что снялся в одной из сцен фильма с принцами, "облаченными в костюмы штурмовиков", сообщил сайт Hollywood Reporter.

Тайно облачаться в белоснежные доспехи и сниматься в "Звездных войнах" становится традицией среди британских знаменитостей. В седьмой серии "Пробуждение силы" одного из штурмовиков на службе его императорского величества сыграл Дэниел Крейг.

Актер, известный ролью Джеймса Бонда, отрицал участие в съемках, а тайну раскрыл только после выхода фильма на экраны режиссер Джей Джей Абрамс.

В этом месяце владелец франшизы Disney объявила, что он же снимает следующую, девятую серию "Звездных войн", а режиссеру декабрьской премьеры Райану Джонсону доверят 10-ю или 11-ю.