Арнольд Рюйтель: Мы были с Ельциным как две белых вороны 19.11.2017, 8:47

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Арнольд Рюйтель

Экс-президент Эстонии рассказал, как Ельцин стал союзником стран Балтии.

В биографии президента Эстонии Арнольда Рюйтеля «Последний Рюйтель», написанной Пеэтером Эрнитсом, рассказывается о том, как первый президент России Борис Ельцин стал союзником стран Балтии. Портал Postimees.ee приводит отрывок из книги.

Обеспокоенные происходящим в стране эстонцы пытались трактовать поступающие из Москвы сигналы. Там ранней весной 1988 года был исключен из политбюро Борис Ельцин. В ноябре за год до этого он вынужден был уйти с поста руководителя партии в Москве. Это случилось после критики в адрес генерального секретаря Михаила Горбачева, когда Ельцин впал в немилость однопартийцев.

«Во время пленума был назначен перерыв и только что выброшенный из политбюро Ельцин стоял один посреди большой комнаты, - вспоминает Рюйтель. - Никто не подходил к нему, чтобы поговорить или раскритиковать или посочувствовать. Я подошел к нему, пожал руку и сказал: «Не падай духом! Не волнуйся, Борис Николаевич, жизнь продолжается». Ельцин взялся за мою руку двумя своими руками и долго ее пожимал. У него был очень громкий баритон, его речи звучали мощно, но в этот раз голос Ельцина хрипел».

Позже они часто жали друг другу руки в Кремле во время конгрессов народных депутатов. Рюйтель вспоминает: «Однажды Ельцин долго держал мою руку и спросил: «Арнольд Федорович, что я могу для вас сделать?»

«Сейчас ничего, - ответил я. - Но когда мы в верховном совете объявим о независимости Эстонии, то я обращусь к тебе. Пожалуйста тогда поддержи».

Он еще раз пожал двумя руками мою руку и сказал: «Договорились!»

Мы были с Ельциным в тот момент как две белых вороны или как два паршивых. Однако это первое рукопожатие, если оценивать его в свете последовавших потом событий, имело решающие значение для восстановления независимости Эстонии и его признания» - считает Рюйтель.

После этого эпизода в Кремле отношения двух мужчин, по мнению Рюйтеля, стали настолько дружественными, что Ельцин стал его постоянно поддерживать в сложных ситуациях.