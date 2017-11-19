Кореянка в Беларуси: Не понимаю, зачем у вас люди вешают ковры на стены 70 19.11.2017, 13:45

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Фото: Realt.by

Джиенг Янг семь лет назад приехала в Минск из Южной Кореи.

Мы не Франция и не США, чтобы быть уверенными, что гостям из других стран у нас точно нравится. Мы находимся в том возрасте, когда нас еще интересует, насколько мы хороши, по мнению иностранцев. Realt.by поговорил с Джиенг Янг, которая семь лет назад решила приехать в Беларусь из Южной Кореи, чтобы получить образование и выучить русский язык. Она рассказала о сложностях иностранца в Минске, «бабушатниках», которые пытаются сдать за большие деньги, и дискриминации.

— Я родом из Кёнгидо. Это самая густонаселенная провинция Южной Кореи, которая находится совсем рядом со столицей Южной Кореи Сеулом. Моя сестра получала образование в Хабаровске. Я как-то услышала, как ее друзья разговаривают на русском языке. Он мне понравился, я захотела его выучить. Плюс после окончания школы я хотела уехать учиться заграницу. Моя очень близкая школьная подруга уехала учиться в Беларусь. Она рассказывала, что здесь красиво, чисто, безопасно. Есть слухи, что в России опаснее, чем у вас. Моим родителям было спокойнее отправить меня учиться в Минск. Так в 19 лет я оказалась здесь с нулевым знанием русского языка.

Изначально я прошла подготовительный курс в МГЛУ, потом поступила на переводческий факультет и перешла на экономический факультет. Мне там не очень понравилось, и я решила перейти обратно в лингвистический университет, так как в нем я могла более глубоко выучить русский язык. Я не совсем понимала, чего хочу, и у меня было много проблем с учебой. И оттого, что тут совсем другая погода, например, только 60 солнечных дней в году (когда в Корее 60 несолнечных дней), я часто грустила и расстраивалась. Я не знала, что погода так сильно влияет на человека. Сейчас я на последнем курсе. После окончания университета, скорее всего, я уеду в Корею получать степень магистра. Возможно, перед этим я поработаю в Австралии.

Белорусский диплом не является чем-то ценным в Южной Корее. Для меня было важно выучить хорошо русский язык, а это гораздо дешевле сделать в Минске. Чтобы получить хорошую работу на родине, мне необходимо еще отучиться в корейском университете, чтобы повысить уровень. В то же время знание русского языка поможет мне найти работу, например, переводчика, в компании, которая сотрудничает со странами СНГ.

— Это сейчас благодаря хорошим преподавателям и белорусским друзьям я хорошо говорю на русском языке, но изначально я не знала его вообще. Мои друзья из Беларуси познакомили меня с культурой страны, рассказали про СССР, как в те времена жилось людям. Я люблю советские фильмы и мультики.

Изначально из-за незнания языка мне было очень сложно, люди меня не понимали совсем. Однако белорусы добрые. Например, когда я еще не разобралась с национальными деньгами, я в продуктовых магазинах давала просто самую большую купюру. Потом дома считала, правильно ли мне дали сдачу. Ни разу меня не обманули.

Первое время я еще пыталась общаться на английском, но это спасало только в университете и рядом с ним — студенты знают английский. Просто в городе мало кто меня понимал. Сейчас уже больше белорусов знают английский, но это все равно остается проблемой.

— Важное отличие Кореи от Беларуси — более холодные зимы. В мою первую белорусскую зиму я по привычке ходила в кроссовках, без шапки и в легкой куртке. У меня были теплые вещи, но для меня не привычно одевать шапку и носить всегда перчатки. Так как у нас не бывает такой сильный мороз как в Беларуси. Бабушки на улице меня спрашивали, почему я хожу без шапки в такой мороз. Я просто не хотела носить шапку и шарфик все время. У нас не такая холодная зима, для меня не привычно каждый раз одевать много всего. Я чувствовала себя снеговиком. Теперь не могу без них и всем советую, пристаю к ним со своими советами, так как тоже переживаю за их здоровье (к корейцам, для которых тоже не привычно одевать много одежды).

В Беларуси есть дискриминация. Были случаи, когда ко мне относились плохо, только потому что я из Кореи. Например, ко мне не раз подходили и говорили: «Уезжай отсюда, уезжай в свой Китай!». Однажды на мою подругу просто плюнули. Это был наш первый год в Минске. К нам подошли школьники, которые накричали на нас и просто плюнули в мою подругу. Это было на Немиге, мы потом еще полгода туда не ходили. Думали, что Немига очень опасный район. Когда я искала квартиру в аренду, мне не хотели ее сдавать, потому что я иностранка. Мне говорили об этом прямо.

По приезду первое время я жила с подругой, которая приехала в Минск раньше меня. Потом я искала себе жилье через агентство. На тот момент я не говорила по-русски, но со мной работал агент, который хорошо владел английским. Мне нужна была небольшая квартира в центре города с хорошим ремонтом. Я боялась жить далеко от центра, так как еще не знала город. В итоге агент нашел мне квартиру на пл. Победы. Это была однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за $500 в месяц вместе с коммунальными. Когда я выбирала квартиру, меня очень смущали ковры на полу и на стенах. Мне объяснили, что это нужно, чтобы было тепло. В Корее никто не стелет ковров, у нас все полы с подогревом. Среди вариантов была крошечная квартира на Октябрьской с ужасным ремонтом, странным запахом, грязью, но за нее тоже просили $500.

После, изучив немного город, я переехала в район Института культуры, затем поселилась на Кунцевщине, но уже с подругой. Тогда я уже перестала бояться города и вполне могла жить в обычном спальном районе. Мы посмотрели очень много квартир, в итоге нашли хорошую «трешку» за $400. У нас хорошая хозяйка, никаких предрассудков из-за того, что мы иностранки, у нее нет.

— Первое время для меня было странным, почему люди вообще не улыбаются, подойти спросить дорогу страшно. Часто продавцы в магазинах ведут себя очень грубо, все кажутся такими злыми. Со временем я к этому привыкла, поняла, что не все такие грубые и есть очень любезные люди! Они всегда старались мне помочь, несмотря на то, что я совсем не разговаривала на русском и нам было очень сложно понимать друг друга.

Я была очень удивлена тому, что молодежь в Минске в основном знакомится в социальных сетях. Мало кто знакомится лично. Хотя я знаю истории, когда пара познакомилась в социальной сети, а потом поженилась. В Корее люди знакомятся лично. Есть, конечно, некоторые, кто знакомится через соцсети, но их не так много. У нас считается опасным знакомиться через социальные сети, ведь за фотографией может оказаться кто угодно.

Должна признаться, Минск достаточно скучный город в плане развлечений и ночной жизни по сравнению с Южной Кореей. Мы много раз были на Зыбицкой, там вполне нормально. За последнее время в Минске появилось много интересных мест. Просто в Корее их в разы больше, и они гораздо веселее. Каждый вечер и ночь там работают все клубы, бары, рестораны, проходят концерты — жизнь кипит круглые сутки. В любое время можно сходить в клуб, и там будет битком людей. В любое время суток можно заказать еду, причем привезут ее в течение получаса максимум. В Минске же нужно ждать 1,5 часа.

Одежда. Мне здесь очень не хватает торговых центров и брендов. В Корее вообще с этим проблем нет — куча магазинов, все мировые бренды на любой кошелек. В Минске брендов мало, а те, которые есть, стоят очень дорого! Представьте, что одежда в Лондоне — очень дорогом городе — стоит дешевле! В Вильнюс специально за одеждой я не езжу, как это делают мои друзья-белорусы, но стараюсь покупать что-то только заграницей. Недавно я была в Москве. Даже там можно дешевле одеться в хорошую одежду!

Домой я езжу раз в год. Ехать далеко и стоит это дорого — $1000 туда и обратно. Путешествую я тоже не очень часто. Хотя у меня и корейский паспорт, который позволяет мне ездить почти по всему миру без виз, однако, из-за того, что я не являюсь белорусской гражданкой, мне нужно получить выездную визу. Это касается всех иностранцев, которые учатся в Беларуси. Если мы хотим выехать из страны, нам обязательно нужно сделать выездную белорусскую визу, без нее нельзя выехать из страны вообще. Если я хочу съездить в соседние страны, то я еду на автобусе. Если куда-то дальше, то на самолете через Вильнюс. Так, например, в Лондон я слетала за €70 туда и обратно.

По приезду сюда я вообще не умела готовить. В Минске пришлось научиться. Сейчас я готовлю как корейскую, так и белорусскую кухню. Я умею варить борщ, делать драники, разные салаты. Мне очень нравится белорусская кухня. Когда уеду, мне будет не хватать белорусского творога и сметаны. В Корее такого нет. Меня удивляет, что цены в Беларуси довольно высокие. Если сравнить с корейской ценой, то, конечно, тут дешевле, но в Корее люди больше зарабатывают.

— В Южной Корее очень часто говорят об угрозе войны со стороны Северной Кореи. Но мы не боимся, так как уже долгое время дальше разговоров дело не идет. Мы хотим мира, но вообще у нас очень мало информации о Северной Корее, сложно что-то говорить. Говорят, что их молодежи запрещено общаться с нашей молодежью, что за ними следят. Мне жаль тех людей, которые там живут. Некоторые жители Южной Кореи переживают, что, если мы объединимся с Северной Кореей, мы буквально будем их содержать, так как у них очень низкий уровень жизни. Но мне, например, было бы не жалко им помогать. Было бы здорово стать одной семьей.