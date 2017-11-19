Times узнала о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit 1 19.11.2017, 16:04

1,093

В случае краха правительства Терезы Мэй Великобритания может выйти из ЕC по «хаотическому» сценарию.

Европейский союз готовит план действий на случай беспорядочного выхода Великобритании из ЕС, который может произойти после краха правительства Терезы Мэй и провала официальных переговоров по Brexit. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское издание Sunday Times.

Cпециальная комиссия под руководством Паскаля Леардини прорабатывает варианты действий в случае провала переговоров. Она должна предложить наилучшую стратегию на случай «катастрофы». Причем, как отмечает издание, группа Леардини не контактирует с главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье и его командой, чтобы не нарушить «позитивную повестку работы по достижению сделки».

«Задача Барнье заключается в том, чтобы работать над заключением сделки, так что это нормально, что команда, прорабатывающая наихудший сценарий, работает отдельно», — заявил изданию один из сотрудников комиссии. По его словам, комиссия Леардини создана для того, чтобы «срочно повысить осведомленность «еврочиновников» по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса».

Разрабатываемые планы «на худший случай» были конфиденциальными, однако несколько дней назад группа провела брифинг для еврочиновников, ознакомив их с основными положениями разработанной стратегии. При этом группа Леардини не рассматривала сценарий, при котором Великобритания сохраняла бы членство в Евросоюзе. Брюссель, в частности, планирует отключить Великобританию от общеевропейских баз данных по вопросам безопасности и постепенно выплатить Лондону €3,5 млрд, которые, по оценке ЕС, внесло королевство в Европейский инвестиционный банк при вступлении в союз. По оценкам Великобритании, ее доля в банке составит около €10,2 млрд.

Голландию и Бельгию ожидают «километровые очереди» в основные порты, предсказали авторы плана. При этом Голландии необходимо будет срочно дополнительно нанять около 800 сотрудников таможни. Чиновники, отмечает издание, ответили на это, что поиск такого количества квалифицированных таможенников может занять годы.