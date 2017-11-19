Два скандала могут уничтожить режим Эрдогана Юнус Эрдогду, vlasti.net

19.11.2017, 17:20

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Кто мешает спокойно спать правителю Турции и его команде.

Разломы в Турции начались с крупных антикоррупционных операций 17-25 декабря 2013 года. В этих операциях присутствовал и иранский «бизнесмен» Реза Зарраб, который обвинялся в том, что подкупил министров режима Эрдогана, и через банки в Турции, осуществлял торговые операции и тем самым нарушил установленное США иранское эмбарго.

Кто такой Зарраб

Обвиняемый в нарушении санкций США против Ирана, молодой парень Зарраб был направлен в Турцию Иранской разведкой. В Турции Зарраб женился на популярной поп певице Эбру Гюндеш и тем самым тоже стал хорошо известным. Раздавая направо и налево миллионы долларов, часто в виде взяток, Зарраб превратился в » бизнесмена-мецената». Таким образом чёрные деньги, которые было невозможно отмыть через мировую банковскую систему из-за санкций, теперь спокойно отмывались в Турции.

Так посредством Ирана, Турция оказалось в сложной ситуации на международной арене. Ну, а Иран сдал своего агента в США, где он будет разматывать моток информации и тем самым нанесет большой удар по Турции.

Американские органы следствия обвиняют турецко-иранского бизнесмена в нарушении режима санкций, который на тот период действовал в отношении Исламской Республики Иран. 19 марта 2016 года суд Флориды обвинил Зарраба в незаконных финансовых махинациях с правительством в Тегеране на сотни миллионов долларов.

С 2012 по 2016 годы ИРИ была отключена от международной платежной системы SWIFT, что вынуждало Тегеран осуществлять финансовые операции с внешним миром через турецкие банки. По данным прессы, Зарраб также закупал крупные партии золота, которые затем переправлялись в Иран.

Арест в США турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба позволит разоблачить коррумпированных министров в правительстве Реджепа Эрдогана, которые в декабре 2013 года сумели избежать уголовного наказания. Так сразу же после ареста Зарраба, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что «Зарраб выступит в Америке», «раскроет все грязные махинации, на которые он шел с четырьмя министрами», намекая на экс-министров турецкого правительства от Партии справедливости и развития — Эгемена Багыша, Зафера Чаглаяна, Муаммера Гюлера и Эрдогана Байрактара, которые стали фигурантами громкого уголовного дела. 17 декабря 2013 года их обвинили в коррупционных связях с Заррабам, но Эрдоган объясняет эту историю происками так называемого параллельного государства, во главе которого якобы стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Эрдоган расценил крупные антикоррупционные операции как попытку переворота против своей власти и отправил всех задействованных в этих операциях за решётку, прокуроров, полицейских и судей в том числе. Используя силу СМИ Эрдоган заставил народ забыть об этом расследовании.

Вместе с делом Зарраба соединятся воедино много концов, такие как : Отношения между Эрдоганом и ИГИЛ; задержанные в Турции 12 граждан США (обвиняемы в причастности к перевороту в Турции, заключены в тюрьму. Среди задержанных – священник, ученый НАСА и профессор химии); отношения бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Эрдоганом и Путиным.

Дело Зарраба будет рассмотрено в суде штата Нью-Йорк 27 ноября. Закрытое Эрдоганом дело теперь всплывает на международной арене и с ещё большим вниманием к нему. Результаты этого дела могут привести к серьёзным глобальным проблемам и с вероятностью способствовать новым эмбарго по отношению к Турции, а так же к ухудшению отношений между США, Россией и Ираном.

Эрдоган очень близко интересуется делом Зарраба и обеспокоенный тем ,что адвокат Зарраба уже 5 дней не имеет информации о местонахождении клиента, приказал министерству иностранных дел Турции отослать ноту США по этому поводу. За три дня отправлено 2 ноты. Примечательно, что нота не высылалась даже тогда, когда были напряжённые отношения между США и Турцией, когда 11 турецких солдат были задержаны американскими силами 4 июля 2003 года на севере Ирака. Тогда турецким солдатам были надеты наручники, а на голову – мешки. Затем они были перевезены в Багдад для допроса по неподтвержденные подозрениям в подготовке нападения на одного из высокопоставленных курдских чиновников.

В деле Зарраба фигурируют 6 банков Турции, на которых держится вся экономическая система страны, и они могут быть наказаны санкциями или штрафами. В преданной Эрдогану газете Сабах были названы эти банки (к сведению украинских бизнесменов): Халкбанк (Halkbank), Вакыфбанк(Vakıfbank), Япы креди(Yapı Kredi), Иш банкасы(İş Bankası), Гаранти(Garanti)и Акбанк (Akbank). В случае санкций или штрафов, денежной системе будет нанесён большой ущеб и экономика Турции окажется в опасности. Ну а это означает конец режиму Эрдогана.

А между тем экс-министры, имена которых упоминаются в коррупционном скандале, готовят себе отходную. Так,Совет министров Турецкой Республики Северного Кипра предоставил гражданство бывшему турецкому министру Эгемену Багышу и бизнесмену Эмруллаху Туранлы. Важнейшей особенностью нынешней структуры ТРСК является то, что она не является членом Интерпола, и нет никаких обязательств по экстрадиции правонарушителей.

Дело Флинна

В США не один Зарраб мешает спокойно спать Эрдогану и его команде. Ещё есть Флинн, о котором отзываются как о замешенным в связях с Россией и Путиным, вмешательством в выборы президента США.

Эрдоган после попытки госпереворота 15 июля 2016 года обвинил Фетхуллах Гюлена в его организации. Передав «доказательства», которые невозможно использовать из-за недостоверности, в судебные органы США, Эрдоган не стал ждать судебного разбирательста, а решил действовать напрямую через советника Трампа Флинна. Ему предложили 15 млн долл. за выдачу Гюлена. Эрдоган думал провернуть похищение, как у него это получалось сделать в Малайзии, Пакистане и африканских странах со сторонниками движения Гюлена, но что то пошло не так.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер расследует предполагаемую причастность бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна к плану похищения мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, и передаче его Турции.

Юнус Эрдогду, vlasti.net