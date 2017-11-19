закрыть
19 ноября 2017, воскресенье, 23:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Умер генпрокурор Испании, намеревавшийся судить лидеров Каталонии

4
  • 19.11.2017, 19:56
  • 3,113
Хосе Мануэль Маза

Хосе Мануэль Маза внезапно скончался в Аргентине.

В Аргентине скоропостижно скончался Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза, который должен был судить лидеров Каталонии. Об этом сообщил испански премьер-министр Мариано Рахой в своем Twitter, передает liga.net.

"Генеральный прокурор страны Хосе Мануэль Маза умер. Мои признания и благодарность за жизнь, посвящённую службе государству", - написал премьер-министр в Twitter и выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам покойного.

Генпрокурор скончался в возрасте 66 лет. Издание El Mundo отмечает, что Маза страдал инфекционный заболеванием. По информации издания, его госпитализировали в больницу Буэнос-Айреса, однако медики не смогли его спасти.

Хосе Мануэль Маза приехал в Аргентину для участия в Ассамблее прокуроров ибероамериканских государств.

Сейчас под стражей находятся восемь членов распущенного каталонского правительства и еще двое лидеров инициативных групп во время каталонского референдума о независимости 1 октября.

Спикера распущенного парламента Каталонии Карме Форкадель суд освободил из-под стражи под залог. Ей запретили покидать территорию Испании.

В то же время 5 ноября в Бельгии экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции. Суд условно отпустил его и его соратников.


Интервью

Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности