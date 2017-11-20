Путлерюгенд 6 Игорь Эйдман

20.11.2017, 13:06

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Игорь Эйдман

Практически незаметно, где кончается путинский и начинается совсем другой молодежный «гимн».

Дядя Адик, мы с тобой!

Песня, спетая волгоградскими детьми вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычко, копирует идейное содержание гимнов Гитлерюгенда. Основные компоненты из которых варится подобная идеологическая борматуха одни и те же:

1. Родина. Ее величие превыше всего.

2. Армия. Ее солдатами мечтают стать дети.

3. Вождь. Он поведет их в последний бой за величие Родины. Ради него стоит отдать жизнь.

Если к песне фанатов Путина приставить кусок гимна Гитлерюгенда, получится цельный текст. Практически незаметно, где кончается путинский и начинается гитлеровский молодежный гимн.

Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей

От Курильских островов, до Балтийских берегов

На земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой

А что достанется тому, поколенью моему

Дать слабинку, потеряем всю страну

Наши верные друзья, это Флот и Армия

Память дружбы деда красная звезда

Не достанется гряда, самураям никогда

Грудью встанем за столицу янтаря

Севастополь наш и Крым, для потомков сохраним

В гавань Родины, Аляску возвратим.

Вперед! Вперед!

Молодежь не знает опасностей.

Цель высока

Молодежь готова к жертвам.

Флаг ведёт нас в вечность!

Да, Знамя - это больше, чем смерть!

Молодежь! Молодежь!

Мы будущие солдаты.

Фюрер, мы слышим тебя!

В общем, наших детей по рецептам Гитлерюгенда готовят к тому, чтобы они безропотно умирали за «фюрера».

Игорь Эйдман, facebook.com