Путлерюгенд

Путлерюгенд6
- Игорь Эйдман
- 20.11.2017, 13:06
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Практически незаметно, где кончается путинский и начинается совсем другой молодежный «гимн».
Дядя Адик, мы с тобой!
Песня, спетая волгоградскими детьми вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычко, копирует идейное содержание гимнов Гитлерюгенда. Основные компоненты из которых варится подобная идеологическая борматуха одни и те же:
1. Родина. Ее величие превыше всего.
2. Армия. Ее солдатами мечтают стать дети.
3. Вождь. Он поведет их в последний бой за величие Родины. Ради него стоит отдать жизнь.
Если к песне фанатов Путина приставить кусок гимна Гитлерюгенда, получится цельный текст. Практически незаметно, где кончается путинский и начинается гитлеровский молодежный гимн.
Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей
От Курильских островов, до Балтийских берегов
На земле сей был бы мир, но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой
А что достанется тому, поколенью моему
Дать слабинку, потеряем всю страну
Наши верные друзья, это Флот и Армия
Память дружбы деда красная звезда
Не достанется гряда, самураям никогда
Грудью встанем за столицу янтаря
Севастополь наш и Крым, для потомков сохраним
В гавань Родины, Аляску возвратим.
Вперед! Вперед!
Молодежь не знает опасностей.
Цель высока
Молодежь готова к жертвам.
Флаг ведёт нас в вечность!
Да, Знамя - это больше, чем смерть!
Молодежь! Молодежь!
Мы будущие солдаты.
Фюрер, мы слышим тебя!
В общем, наших детей по рецептам Гитлерюгенда готовят к тому, чтобы они безропотно умирали за «фюрера».
Игорь Эйдман, facebook.com