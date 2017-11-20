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Украина направила Беларуси ноту

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  • 20.11.2017, 15:23
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Нота связана с задержанием в Минске директора украинского завода.

Посольство Украины в Беларуси просит министерство иностранных дел Беларуси прояснить причины и обстоятельства задержания украинца, находящегося на территории белорусского государства с деловой целью, сообщил interfax.by официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который пребывал там с деловой целью. Посольство просит неотложно сообщить о причинах и обстоятельствах задержания и условиях содержания гражданина Украины», - сказал Кирилич.

Он также отметил, что после получения ответа от МИД Беларуси смогут подтвердить информацию о задержании украинца.


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